柯文哲酸班班有冷氣變班班跳電 教育部：已投入250億做電力改善

記者陳家祥／台北報導

台北市柯文哲市長5日受訪時稱蘇貞昌的「班班有冷氣」最後恐落得「班班會跳電」，對此，教育部表示，班班有冷氣計畫共核定全國3,412所學校、18萬4,546台冷氣；電力改善部分，核定全國3,584校，整體補助全國各縣市經費至今年3月21日約250億元，其中，台北市電力改善工程約補助5億元。

此外，教育部也盤點所有適合裝設太陽能的學校，讓校園能夠協助發電，預計今年5月完成，目標全國約完成330MW設置容量後，換算每年可發電量是4.125億度/年。

教育部表示，「班班有冷氣計畫」還透過與經濟部、能源局、台電和工程會跨部會及地方各級學校共同努力，在109年7月7日蘇院長宣布後，今年2月已提前裝設完成並開始進行測試，並在今年夏天全國中小學的孩子都能吹到冷氣，讓學習環境更舒適。

教育部強調，各學校裝設冷氣時都是先檢視並進行改善相關電力設施，考量冷氣裝設須以健全之電力設施為基礎，因此，此計畫併同改善學校電力系統，除針對新設冷氣專門設置一套獨立的供電系統，也對於校園中電力設備老舊損壞、線路老舊、電力安全有疑慮項目優先進行改善。

教育部指出，柯市長今日表示言論，顯然對於班班有冷氣政策全貌有所誤解，對一年多來努力完成政策目標的所有同仁並不公平，教育部特此澄清說明。