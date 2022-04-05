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花蓮慈濟外籍學生Ct值11.7！便利超商店員1傳4　病毒量高挫咧等

▲▼0405花蓮縣防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲0405花蓮縣防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者林冠吟／花蓮報導

花蓮縣5日新增10例確診個案！對此衛生局長朱家祥也指出，新增的10例確診中，大致上可分為3累，3人為慈濟大學師生、4例為便利商店員工接觸或因足跡重疊而染疫，另3人則為與外縣市確診個案接觸而確診。

朱家祥指出，慈濟大學傳播鏈中新增3人確診，為案24837、24875與24993，確診的3人均因在3月28日與案23649在實驗室有較長時間接觸，因而染疫。其中案24837為20多歲女性，Ct值36，研判該案還處於發病期間，不過由於其病毒量低，對於周遭社區傳播力小，在外租屋與室友同住，為無症狀感染；案24875則為50多歲女性，為案23649的同事，Ct值38.3，與丈夫同住，居隔採檢後確診；另一人則為案24933，23歲男性，為巴基斯坦外籍學生，Ct值僅11.7，平常住宿舍，很少離開校園，因此針對該案同住室友緊急匡列隔離。

▲▼花蓮慈濟醫院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲花蓮慈濟醫院疫情燒進慈濟大學與對面便利商店店員。（圖／翻攝自Google Maps）

另針對便利商店員工傳播鏈中所新增的4人，為案24874、24932、24934與24935，其中除案24935外，其餘3人均與便利商店店員有過密切接觸。朱家祥表示，案24874，26歲女性，Ct值僅15.2，並為於牛巴達餐廳員工，與確診的便利商店員工為好友，2人曾一起到過奧斯卡餐廳與邵禡調酒用餐，有較長時間接觸，因而染疫。

而案24932，20多歲女性，同樣為案24686的好朋友，4月2日曾到過邵禡調酒用餐，本身就是餐酒館員工，Ct值17.9，4月4日出現喉嚨痛、頭痛等症狀，打過三劑疫苗，因生活習慣關係，常出現在酒吧等調酒店；案24934，20多歲男性，Ct32.8，為牛匠太郎x直火炙燒丼飯店員，4月2日曾到過邵禡調酒用餐，4月3日因24874確診後被隔離，可能接觸時間比較近，Ct值較高，同日也出現症狀，如流鼻水發燒等。朱家祥也表示，由於新增的確診者為2家餐廳員工，衛生局也在第一時間匡列全店員工，並要求業者停業兩天進行全面清消。

至於同為便利商店傳播鏈的案24935，則因去奧斯卡美式餐廳吃飯，因收到細胞簡訊前來篩檢，被驗出陽性確診，為27歲男性，Ct值33.6，4月3日出現症狀喉嚨痛、鼻塞頭暈等現象，由於Ct值較高，對周遭環境影響較小。

最後案24931、案24872與案24871因曾在外縣市接觸確診個案，於連假期間返鄉掃墓被列入居隔，經PCR篩檢結果陽性確診。外縣市確診個案24876也是因為返花蓮掃墓，經篩檢後確診而出現足跡。

朱家祥也指出，由於便利商店員工確診Ct值僅12.5，新增的相關確診者中，Ct值也都偏低，認為後續應有可能再出現確診者的情形，呼籲民眾只要有足跡重疊，或有相關疑慮，均應盡速前往篩檢。

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