南韓確診「暴減」至26萬例！文在寅自誇韓式防疫：朝恢復日常邁進

▲南韓新冠單日確診曾暴增至62萬例，文在寅卻還是自誇所謂的「韓式防疫」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎變異株Omicron亞變種BA.2襲捲南韓，造成南韓單日新增確診數始終居高不下，不僅長期維持在20、30、40多萬例以上，更曾於3月17日創下62萬例的最高紀錄，近來趨緩至新增10、20萬例，今（5）日通報新增26萬例。對此，南韓總統文在寅認為，疫情高峰已過，南韓將朝恢復日常生活做準備，而此舉備受國際社會矚目。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，文在寅5日上午在青瓦台召開主持國務會議時表示，「南韓新冠Omicron疫情已經過了巔峰期，連續3周呈現趨緩態勢，也令恢復日常生活備受期待。政府將集中管理高風險族群，將防疫與醫療體系改編至日常應對體系，有秩序地朝恢復日常生活的方向邁進。」

文在寅要求，「在此懇請國民配合，在大部分防疫措施解除的情況下，在『自律防疫』責任提升的同時，能夠朝恢復日常生活的方向儘快努力。」

文在寅指出，多虧先進的「韓式防疫」（即K-防疫）、優秀的醫療量能做為可靠的後盾，才能在Omicron病毒大舉擴散的情況下，維持南韓國內醫療體系的穩定，並將重症率、死亡率管控在遠比其他國家還要更低。

▲南韓4月1日起全面解除已接種疫苗旅客的入境隔離，仁川國際機場擠滿出國觀光的旅客。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》先前報導，南韓國務總理金富謙曾於1日表示，將從本月4至17日放寬餐廳、咖啡廳、酒店、夜店、卡啦OK、公共浴場、室內體育設施、網咖、電影院等大眾場所的營業時間限制，允許從原本規定的晚間11時放寬至午夜0時；同時，私人聚會人數限制從原本的8人放寬至10人。

而經過2周觀察期後，若南韓疫情明顯趨緩，則除了維持室內義務戴口罩的規定，其他如營業時間限制、私人聚會人數限制、限制主辦大規模活動等將考慮陸續解禁，其中還不排除包括解除室外義務戴口罩的規定。

另外，南韓政府從4月1日起全面解除入境旅客的7天隔離（須提出完整接種疫苗證明），使得觀光業所販售的國外旅遊商品在短時間內銷售一空，仁川國際機場也擠滿等待出國「報復性」觀光的旅客。

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