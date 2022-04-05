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台南防火宣導措施做得好　清明掃墓火警發生明顯減少

▲台南市4月2-5日清明專案期間，火警案件數統計共24件，火災案件有顯著減少跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市4月2-5日清明專案期間，火警案件數統計共24件，火災案件有顯著減少跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2021年清明連假期間公墓林地火災案件為41件，2022年4月2-5日清明專案期間，案件數統計共24件，火災案件有顯著減少跡象，顯示黃偉哲市長指示清明防災措施有效發揮作用，並適逢連續鋒面通過南部地區，造成清明時節有雨狀態，有效降低台南全市公墓火災件數。

▲台南市4月2-5日清明專案期間，火警案件數統計共24件，火災案件有顯著減少跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

考量各地區特性提前祭祖的民俗習慣，元宵過後至清明節假期時段，都是各縣市消防局公墓及野地火災數量最多的時候，深究原因大都是因掃墓民眾燃燒金紙後，未注意飛火及撲滅餘火導致，為此市長黃偉哲召開清明掃墓工作任務會議，指示各相關局處針對清明時節掃墓妥善因應措施，並且因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情實施各項防護措施。

▲台南市4月2-5日清明專案期間，火警案件數統計共24件，火災案件有顯著減少跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中實施重點：1、墓地清理措施:透過清明掃墓工作任務會議責任分工，清明節前夕全市338個公墓透過消防局清查及民政局搭配各區公所負責除草工作與清理完成，避免延燒雜草；2、強化防火宣導措施： 制定台南市消防局2022年度清明期間消防安全整備執行計畫，各救災救護大隊暨中、分隊規劃編排公墓及靈骨塔駐點勤務，同時現場提供水袋並且加強防火宣導作為，提醒民眾澆熄火源；3、清明火災搶救演練：消防局辦理「提升滅火技巧、落實科技裝備」演練，宣導消防局利用各種科技裝備來因應墓地樣態火災，利用無人機搭載紅外線熱顯像儀即時拍攝火災現場，搭配沙灘車利用其可快速移動征服困難地形特性即刻到達現場，亦備有小型細水霧消防車以及在小型水箱消防車加裝山林噴霧滅火裝備實施滅火技巧。

▲台南市4月2-5日清明專案期間，火警案件數統計共24件，火災案件有顯著減少跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府今年配合中央防疫新生活2.0，適度放寬國內防疫措施，並同時為兼顧經濟與清明祭祖，請掃墓民眾配合各項政策實施，進入靈骨塔室內空間祭拜須配戴口罩及保持社交距離，慎終追遠派代表並利用平日掃墓避免群聚，以及善用線上祭祖通行無阻新措施，讓掃墓民眾度過平安清明節。

消防局局長李明峯表示，防範勝於未然，今年清明節透過與民政局及各區公所的墓地清理合作，本局強化防火宣導措施及清明火災搶救演練作為，不僅僅是清明專案期間公墓林地火災案件的數量銳減，更是減少各地空氣汙染及消防救災人員的奔波辛勞。

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