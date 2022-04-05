崇右科大染疫女學生Ct值12.8　到台中連兩天上教會、打保齡球

▲案24183、基隆崇右科大19歲女學生Ct值為12.8，曾連兩天到教會及保齡球館。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府今天公布外縣市確診者足跡，其中案24183為基隆崇右科大19歲女學生，Ct值為12.8。台中市衛生局長曾梓展表示，該名女學生曾於3月26日在梧棲敬拜教會待8個小時、27日又到大肚雅比斯教會待3個小時，不僅如此，還連兩晚上保齡球館打球，衛生局呼籲有足跡重疊者，應盡快去篩檢站採驗。

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▲案24183足跡表。（圖／市府提供）



根據市府公布疫調，女學生在3月26日前往梧棲敬拜教會，從下午1點待到晚間9點，之後前往梧棲的東京綜合保齡球館打球到凌晨；隔日下午4點到7點前往大肚雅比斯教會，之後又到大雅雅環保齡球館玩到凌晨；3月28日前往大肚遊園路的超商後就搭統聯客運從中港轉運站北上。

▲案24999足跡表。（圖／市府提供）



除了基隆個案外，市府也公布另一名彰化縣確診個案，足跡涉及中區路得行旅台中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，均已通知相關場域清消。

衛生局指出，統計至4月4日上午8時止，台中市已完成621萬2915人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬5750人，全人口涵蓋率87.38%；第二劑接種230萬8312人、涵蓋率82.14%；基礎加強劑接種3萬8318人、涵蓋率1.36%；第三劑(追加劑)接種141萬0535人、涵蓋率50.19%。