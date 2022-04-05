北市疫苗加碼1000元！獎勵與接種時間對不上　里長批：看得到拿不到

▲台北市提出加碼方案，只要設籍在台北市的長者，在4月1日至10日接種疫苗都可以拿到中央500元和台北市500元，總計1000元獎勵。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

中央為鼓勵民眾接種疫苗，提供500元獎勵，而台北市政府也提出加碼方案，只要設籍在台北市的長者，4月1日起至10日可獲得500元超商禮券，總計能領到1000元獎勵。但北市華興里長陳峙穎質疑，台北市4月5、6日開放疫苗預約，並在4月11日至17日這週施打疫苗，但加碼獎勵期限只到10日，所以根本沒有人可領到。

台北市副市長蔡炳坤1日宣布，除了中央提供的500元疫苗獎勵外，北市也釋出加碼方案，只要設籍在台北市的65歲以上長者，在4月1日至10日施打疫苗，皆可獲得500元超商禮券，兩者加起來共可得到1000元。

但台北市政府5、6日啟動自己的疫苗預約平台，提供5萬8765劑莫德納、高端，接種日期為4月11日至17日，使北市華興里長陳峙穎質疑，台北市的500元加碼只到10日，但現在預約後的接種日期是4月11日至17日，「根本沒有長輩拿得到，鼓勵施打效果大打折扣，淪為圖卡宣傳無實質效益。」

對此，蔡炳坤5日中午回應，目前台北市長者接種疫苗共可得到1000元禮券，為了搭配中央寄出的500元獎勵政策，台北市也加碼了500元，且不論接種1、2、3劑疫苗皆可得到，倘若中央將獎勵政策期限往後延，台北市也會同步延後。

另外，關於台北市疫苗預約系統最新情形，蔡炳坤說明，截至中午12時為止，已經預約完成6210人，隨著疫情升溫，疫苗接種意願也跟著提高。