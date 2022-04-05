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大陸 大陸焦點 特派現場

上海疫情累計感染者超7.3萬人　全市核酸採樣2566.5萬人

▲上海各居民小區從今天早上開始陸續展開檢酸檢測工作。（圖／記者趙禕攝）

▲上海進行全員核酸檢測。（圖／記者趙禕攝）

記者魏有德／綜合報導

上海市今（5）日上午舉行新冠疫情防控工作例行記者會，疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝表示，3月以來的這波疫情，累計報告陽性感染者超過7.3萬例，「奧密克戎（Omicron）變異毒株傳播速度很快、隱匿性很強，目前上海疫情還在高位運行，形勢極其嚴峻。」

▲上海,核酸檢測,樣本,運20。（圖／CFP）

▲上海核酸檢測樣本檢測能力為單日400萬管。（圖／CFP）

顧洪輝指出，上海目前單日最大核酸檢測能力達到400萬管，截至4月5日8時，全市共採樣2566.5萬人、242.7萬管，已完成檢測192.5萬管，其餘樣本還在檢測中，「大規模採樣期間，我們很多採取了多混一的採樣方式；對於檢測結果異常的樣本，還需要對樣本中包含的人員逐家逐戶上門單採單檢，我們正在對混採管結果異常涉及的相關人員進行復採複檢。」

在醫療資源整備方面，上海擴充一批市級定點醫院及新建投用一批方艙醫院，床位總數約4.77萬張，還有3萬張床位即將投入使用。此外，上海各區仍持續挑選符合防疫條件的賓館酒店、體育場館、會展中心、培訓中心等場所，同步建立臨時中轉隔離站62處。

至於封控期間民眾最關心的「買菜難」等問題，顧洪輝強調，為保障市民群眾的基本生活需求，專門成立生活物資保障專班，加強市外貨源對接，實施蔬菜直供、直配，建立10個應急保供大倉，與50家外延蔬菜生產基地、77個主供應基地和蔬菜主產區做好產銷對接。

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