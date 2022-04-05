　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基層爆要拉下蔡壁如　柯文哲：檯面上的紛爭都不可怕

記者陳家祥／台北報導

民眾黨再掀內鬥風波，不只立委蔡壁如、秘書長謝立功兩派人馬互卡，台南市黨部更傳出要連署拉下蔡。對此，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲說，有紛爭就解決。檯面上的紛爭都不可怕，最可怕的是檯面下的紛爭，就是人前都握手背後下毒手，這才可怕，這在檯面上看得到哪有什麼可怕？

▲▼民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）

針對謝立功、蔡壁如形同黨內兩顆太陽，再掀內鬥爭議，柯文哲說，真的實際在操作政治的人就知道，選戰千變萬化，能夠分工明確當然最好，但是常常就是每天要應付的事情都不一樣，有一些三不管地帶或灰色地帶。

「不過這也是很好的建議，我們會嘗試盡量把工作分清楚。」柯文哲表示，外面有批評都不是壞事，人家說我們民眾黨內部紛爭這麼多，「我說至少我們還有人可以紛爭，有的黨恐怕人越來越少自己都快關門了」。

至於台南黨部傳出要連署陳情拉下蔡壁如？柯文哲說，這沒問題啦，因為他們付款進來一定要有一個地方，公投的時候大部分都蔡壁如在負責，所以當時一些公投支出就由她轄下的單位支出，「這一樣，以後我們就會說不要以地方黨部名義支出，直接放到組織部或文宣部支出，這樣問題就解決掉」。

柯文哲說，有紛爭就解決。檯面上的紛爭都不可怕，最可怕的是檯面下的紛爭，就是人前都握手背後下毒手，這才可怕，這在檯面上看得到哪有什麼可怕？

「這是本黨最好的地方，我們有紛爭都在檯面上，都可以解決掉。」柯文哲表示，所以民眾黨為什麼在過去2年半越來越大、其他黨都奇奇怪怪？為什麼？表面一團和氣、背後捅來捅去，那才可怕。

柯文哲表示，不管外界怎麼對民眾黨批評，可是你看看，過去2年半來民眾黨只有變大沒有變小，所以是這樣，一個健康的團體就是說，有問題都看得到、都可以解決，問題不能解決才可怕。

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
「太陽花女神」罕曝近況！　捲賣淫案又吸毒離台灣
下午避開國道「11路段」！　國5這段時速不到20公里
名模求包養！　他花6萬僅「牽手+輕吻」怒告慘敗
姓名「有這2字」第2杯半價！　14家手搖優惠一次看
他曬小黃卡「4格疫苗蓋滿」！　網見接種組合驚呆
「最美高中生」長大了！　IG純欲照仙翻
烏「半裸女屍」遭烙印詭異卍字！　驚悚畫面曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

逼退羅智強有「貓膩」？　黃暐瀚揭朱立倫考量：可能斷送藍營2024

北市疫苗加碼1000元！獎勵與接種時間對不上　里長批：看得到拿不到

蘇貞昌宣傳班班有冷氣政策　柯文哲酸：班班會跳電

基層爆要拉下蔡壁如　柯文哲：檯面上的紛爭都不可怕

「三峽疫情沒降！是檢測塞車」　卓冠廷提醒：民眾邊等邊擔心群聚

企業開工快篩陰才可上班？柯文哲：有症狀再快篩

不公布大眾運輸足跡　柯文哲：乘捷運或巴士被感染機率很低

不甩本土疫情爆發跑黨政行程　柯文哲：我哪個地方沒顧到？

撂狠話逼退羅智強？　朱立倫喊大局為重：我信守承諾、不放話也不回應

斷言疫情會蔓延　柯文哲再問陳時中：什麼叫正常生活？

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

台中38歲男想認識16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把人打死

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

逼退羅智強有「貓膩」？　黃暐瀚揭朱立倫考量：可能斷送藍營2024

北市疫苗加碼1000元！獎勵與接種時間對不上　里長批：看得到拿不到

蘇貞昌宣傳班班有冷氣政策　柯文哲酸：班班會跳電

基層爆要拉下蔡壁如　柯文哲：檯面上的紛爭都不可怕

「三峽疫情沒降！是檢測塞車」　卓冠廷提醒：民眾邊等邊擔心群聚

企業開工快篩陰才可上班？柯文哲：有症狀再快篩

不公布大眾運輸足跡　柯文哲：乘捷運或巴士被感染機率很低

不甩本土疫情爆發跑黨政行程　柯文哲：我哪個地方沒顧到？

撂狠話逼退羅智強？　朱立倫喊大局為重：我信守承諾、不放話也不回應

斷言疫情會蔓延　柯文哲再問陳時中：什麼叫正常生活？

信義區豪宅「哪區算一哥？」　一票秒選這裡最頂：很爽

10本4月號日雜推薦！電動按摩梳、迪士尼公主托特包豪華附錄全入手

美太平洋艦隊司令：履行防衛台灣承諾不能鬆懈

LIVE／疫情延燒「連5天本土破百例」　陳時中最新說明

日本最新2大景點開幕！玩具總動員主題飯店、Kitty巨型蘋果屋好想去打卡

曾捲跨國賣淫案又吸毒！　「太陽花女神」劉依函罕曝近況…已離台2年

廖乙忠對決黃子鵬　台灣運彩開盤看好桃猿

下午收假快避開國道11路段！　國5宜蘭到頭城時速不到20公里

陽光露臉助攻兒童節！日月潭於連假第3天　遊客翻倍達4.7萬人

奧萬大推自然原味小旅行　明最後報名日體驗原民和自然連結

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

王喜已知確診？林靜儀：陰性如何取得

「地下祕書長」一把抓　民眾黨基層串聯拉下蔡壁如

快訊／新北+46最新足跡　北捷、麥當勞、好市多、電影院、運動中心

北市曝7張確診足跡！

斷言疫情會蔓延　柯文哲再問陳時中：什麼叫正常生活？

快訊／三峽啟動平寧計畫　侯友宜下午親上火線說明

快訊／北市突曝12張確診足跡　SOGO天母店、好市多北投店、國賓影城上榜

她「胸口釘入」金龍徽章　參與《木曜》跟邰智源、KID錄影掀討論

快訊／北市再曝6張確診足跡！曾到晶華酒店、新光三越南西店、台北車站

蔣萬安拋「後疫情解封」　醫委會：快速找出潛在確診病例

未坐鎮台北　柯：回新竹掃墓

北市今開放疫苗預約　15分鐘湧入近2000人

「民調再高我都不會提名你！」　她爆朱立倫撂狠話逼退羅智強

鬼滅《彌豆子》到高雄公園　女神主播身份曝

更多熱門

相關新聞

北市疫苗加碼1000元　里長：看得到拿不到

北市疫苗加碼1000元　里長：看得到拿不到

中央為鼓勵民眾接種疫苗，提供500元獎勵，而台北市政府也提出加碼方案，只要設籍在台北市的長者，4月1日起至10日可獲得500元超商禮券，總計能領到1000元獎勵。但北市華興里長陳峙穎質疑，台北市4月5、6日開放疫苗預約，並在4月11日至17日這週施打疫苗，但加碼獎勵期限只到10日，所以根本沒有人可領到。

蘇貞昌宣傳班班有冷氣政策　柯文哲酸：班班會跳電

蘇貞昌宣傳班班有冷氣政策　柯文哲酸：班班會跳電

企業開工快篩陰才可上班？柯文哲：有症狀再快篩

企業開工快篩陰才可上班？柯文哲：有症狀再快篩

不公布大眾運輸足跡　柯文哲：乘捷運或巴士被感染機率很低

不公布大眾運輸足跡　柯文哲：乘捷運或巴士被感染機率很低

不甩本土疫情爆發跑黨政行程　柯文哲：我哪個地方沒顧到？

不甩本土疫情爆發跑黨政行程　柯文哲：我哪個地方沒顧到？

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

57萬YT「觸電網」無預警被下架

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面