基層爆要拉下蔡壁如　柯文哲：檯面上的紛爭都不可怕

記者陳家祥／台北報導

民眾黨再掀內鬥風波，不只立委蔡壁如、秘書長謝立功兩派人馬互卡，台南市黨部更傳出要連署拉下蔡。對此，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲說，有紛爭就解決。檯面上的紛爭都不可怕，最可怕的是檯面下的紛爭，就是人前都握手背後下毒手，這才可怕，這在檯面上看得到哪有什麼可怕？

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）



針對謝立功、蔡壁如形同黨內兩顆太陽，再掀內鬥爭議，柯文哲說，真的實際在操作政治的人就知道，選戰千變萬化，能夠分工明確當然最好，但是常常就是每天要應付的事情都不一樣，有一些三不管地帶或灰色地帶。

「不過這也是很好的建議，我們會嘗試盡量把工作分清楚。」柯文哲表示，外面有批評都不是壞事，人家說我們民眾黨內部紛爭這麼多，「我說至少我們還有人可以紛爭，有的黨恐怕人越來越少自己都快關門了」。

至於台南黨部傳出要連署陳情拉下蔡壁如？柯文哲說，這沒問題啦，因為他們付款進來一定要有一個地方，公投的時候大部分都蔡壁如在負責，所以當時一些公投支出就由她轄下的單位支出，「這一樣，以後我們就會說不要以地方黨部名義支出，直接放到組織部或文宣部支出，這樣問題就解決掉」。

柯文哲說，有紛爭就解決。檯面上的紛爭都不可怕，最可怕的是檯面下的紛爭，就是人前都握手背後下毒手，這才可怕，這在檯面上看得到哪有什麼可怕？

「這是本黨最好的地方，我們有紛爭都在檯面上，都可以解決掉。」柯文哲表示，所以民眾黨為什麼在過去2年半越來越大、其他黨都奇奇怪怪？為什麼？表面一團和氣、背後捅來捅去，那才可怕。

柯文哲表示，不管外界怎麼對民眾黨批評，可是你看看，過去2年半來民眾黨只有變大沒有變小，所以是這樣，一個健康的團體就是說，有問題都看得到、都可以解決，問題不能解決才可怕。