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快訊／高雄又有疫情？　陳其邁下午臨時加開記者會說明

▲▼高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情有變化？高雄市政府5日原本沒有要召開防疫記者會，不過卻在上午11點51分臨時通知增加行程，表示將在下午2點30分召開防疫記者會，最新疫情狀況有待市府說明。

衛生局局長黃志中昨(4日)宣布，目前疫情況狀，針對婚宴、大型餐會、演唱會、各類型餐廳(含酒吧、餐酒館)等，有吹奏樂器、演唱歌手，需要脫口罩演出者，應有當日快篩陰性證明才能演出，衛生局將會加強稽查。

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針對清明連假後疫情措施，黃志中表示，4月6日是開學日，進學校前一日，各班導師會透過家長群組或電話詢問健康問題，若學生有發燒、呼吸道症狀請勿到校，若同住家屬也出現同樣症狀，請家屬和學生去做快篩，若為陽性應盡速就醫。

若連假期間，曾接獲通知篩檢簡訊，或曾到各縣市確診者活動足跡，建議家長和學生應到社區篩檢站接受快篩，若檢測結果為陽性，必須盡速就醫勿到校。

國營事業部分，黃志中指出，4月6日開工日，國營事業關鍵基礎作業人員(紅區)，必須在開工前進行快篩，檢驗結果陰性才能上班；員工及外包廠商若生病就請假，不要入廠，若出現修狀症狀，要就醫採檢，若有必要入廠，需先快篩或PCR，檢測結果因性才能入廠。

進廠後，需量測體溫、戴口罩；採取電子交班，避免實體交班，且交班後要徹底環境消毒再開始工作。已入廠才發現有呼吸道症狀者，必須立即停止上班進行快篩或就醫採檢。

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