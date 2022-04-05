企業開工快篩陰才可上班？柯文哲：有症狀再快篩

記者陳家祥／台北報導

國內本土疫情延燒，清明連假期間節制4日為止，天天破百例確診；連假期間民眾南北移動頻繁，恐帶來新一波傳播。針對有縣市長主張開工前要求員工快篩，柯文哲認為，盛行率沒有超過1％、2％時，建議還是有症狀再做，做抗原快篩反而製造更大的困擾。

▲台北市長柯文哲參訪赫曼咖啡觀光工廠。（圖／民眾黨提供）



由於國內疫情有不少是工作場域的傳播鏈爆發所致，高雄市長陳其邁便宣布，4月6日連假後的第一個上班日與上學日，防疫措施加嚴，國營事業關鍵基礎作業紅區人員，開工前要快篩，快篩陰性才能上班；有確診者的校園，師生在復課日也要篩檢。

桃園市長鄭文燦也表示，市府員工加上警消共約1萬人，上班前都要完成快篩；確診校園復課前也要快篩；大潭電廠停工工區復工前要PCR採檢。

對於企業是否應該幫員工做快篩？柯文哲表示，如果純粹科學上考量，「我會主張有症狀才做」，因為疫情也不是一天，2年下來累積足夠的資料，事實上在完全沒有症狀，我們的經驗，做抗源快篩偽陽性更麻煩，一做PCR很多都陰性。

「做快篩陰性，做PCR有的還是陽性，所以反而造成困擾。」柯文哲說，一般來講，盛行率沒有超過1％、2％的時候，做抗源快篩反而製造更大的困擾，累積2年下來的經驗都相當清楚，所以建議是這樣，一般來講會建議有症狀才做，完全沒有症狀做反而製造困擾。