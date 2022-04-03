點去冰仍有碎冰！她：不能1顆冰都沒有嗎　飲料店員解答了

▲你喝飲料或咖啡喜歡去冰嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李芷萱／綜合報導

許多人喝飲料或咖啡時會選擇去冰，因為不想要有冰塊。不過一名網友日前表示，每次買去冰拿鐵時店員都會告訴她「去冰還是會有小碎冰」，讓她相當無奈，「真的不能一顆冰塊都沒有，但是又不要是熱的嗎？」該篇文章吸引許多苦主，也有曾在飲料店工作的網友說明原因。

原po在《Dcard》貼出她的「去冰拿鐵」，只見杯子內有很多大小不一的冰塊，讓她直呼「這樣算小碎冰嗎？」引來不少人紛紛留言，「我覺得去冰還有小碎冰真的來鬧，不知道哪家店帶頭的」、「重點是去冰就是不要冰塊，硬要搞一個完全去冰，才說去冰會有小碎冰，那幹嘛不要搞一個冰度叫小碎冰就好了」、「去冰還有冰塊，還搞出完全去冰的始祖好像是清X」、「真的超討厭說去冰還給冰塊的店，加一堆冰塊飲料都變超水。」

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而這篇文章也有不少飲料店員工，或曾有飲料、咖啡店工作經驗的網友留言，「以前做飲料店的去冰就是完全沒冰塊，整杯涼涼的這樣」、「我在手搖咖啡店上班，去冰會有小碎冰是因為保持牛奶新鮮度，我覺得大家乾脆直接喝常溫」、「杯子設計就是給點正常冰的客人使用，在其他冰量而不影響飲品原有比例時只能去冰有碎冰，不然完全去冰飲品大概只有6分滿喔。」

▲原PO的去冰拿鐵有超多冰塊。（圖／翻攝自Dcard）