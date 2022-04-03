看鬼片男友突做1動作！她嚇到手抖「爆米花往前噴」　下秒全場尖叫

▲電影播映到一半，男友突然伸手摸她。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

清明連假上映的恐怖鬼片《頭七》接續熱潮，一名女網友跟男友一起去電影院觀賞，買了爆米花進影廳邊吃邊看，由於氣氛實在太恐怖，剛好在鬼突然出現的片段，男友握住她的手想保護她，突然被摸手的原PO嚇到把爆米花往前噴，前面的觀眾被砸中嚇到大叫，接著整個影廳的人都在尖叫，她超尷尬。

原PO在Dcard發文，趁著連假期間與男友到戲院看電影，選了一部近期上映的鬼片《頭七》，看戲的時間剛好是午夜12時，整個影廳特別有氣氛，剛好有一幕是鬼突然出現的片段，坐在一旁的男友突然伸手握住原PO的手，「可能想握住我的手給我力量吧，或是給他自己力量」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO被男友突如其來的動作嚇到，手上的爆米花就直接噴發出去，前面的觀眾被砸中後大叫，「然後他又嚇到他隔壁的，然後就這樣骨牌效應，同時出現此起彼落的尖叫聲」，手上的爆米花剩半包，但她也不敢吃了，「整場電影後來都覺得心臟跳好快停不下來，也覺得好尷尬，我真的恨我男友」。

貼文一出，網友們笑翻，「是我的話會爆氣，手會抖就別在看電影時吃爆米花」、「還好不是飲料」、「人生成就解鎖」、「尖叫會傳染，好好笑」、「我快笑死，太有畫面了」、「太扯了，希望你有跟人家好好道歉」、「同樣的錢，為何你的氣氛比較刺激」。留言中，疑似出現前方觀眾現身，「我被電影嚇到後接著又被你們嚇到，真的是難忘的經驗」。