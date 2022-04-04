信義區第4！他上街統計「台北12區正妹指數」　網見第1名：懂穿搭

▲許多網友都覺得中山區確實不少女生懂穿搭。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「台北市哪一區的『男性福利』比例最高？」一名男網友發文表示，他先前和團隊特別上街統計並整理數據，列出各行政區的正妹指數。其中，正妹指數最高的行政區就是「中山區」，他不禁直呼街上的女生不但會打扮又敢穿，是男生一定要來朝聖的地方！

這名男網友在Dcard上，以「《實測》台北市各區的正妹比例」為題發文，提到他一直很好奇台北哪個行政區的「男性福利」比例最高，因此這半年來，他便和幾位朋友組成實驗團隊，至各行政區進行統計並整理數據。

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原PO列出他們統計的方式：

1、每個行政區會統計其中三個捷運站

2、記錄時間於早上8點至9點與晚上6點至7點

3、各區早晚各統計150人，總共300人

4、統計人數會忽略小孩與老人，純粹以肉眼辨別16至35歲左右女性來當成資料對象

5、正妹的標準以團隊眼球為準，所以可能會因為戴口罩與個人喜愛不同而不完全客觀

▲原PO統計正妹指數。（圖／翻攝自Dcard）

第1名：中山區｜正妹指數40%

第2名：士林區｜正妹指數30%

第3名：萬華區｜正妹指數28%

第4名：信義區｜正妹指數24%

第5名：大安區｜正妹指數22%

第6名：松山區｜正妹指數21%

第7名：中正區｜正妹指數15%

第7名：大同區｜正妹指數15%

第9名：南港區｜正妹指數12%

第10名：內湖區｜正妹指數11%

第11名：北投區｜正妹指數10%

第12名：文山區｜正妹指數8%

▲原PO團隊統計出第1名是中山區。（圖／原PO授權引用）

原PO也根據統計結果補充說道，第1名中山區的女生真的會打扮又敢穿，尤其是中山站真的讓人「受不了」；第2名士林區的女生則大多年輕貌美；第3名之所以是萬華區，是因為西門町拉了不少分。至於文山區為何排名最後？原PO推測是因為該區為傳統軍公教區，所以較為保守，女生也比較少特別打扮。

最後原PO也強調此數據「純屬娛樂」，所以不要用太嚴苛、太認真的眼光來看待。

貼文曝光後，底下網友熱議，「中山區百分比最高可以理解」、「中山妹子真的很會穿搭，每次去逛街都好羞愧」、「這個實測好有趣」、「為啥士林這麼多？是因為銘傳嗎」、「士林、劍潭沒有吧？還是覺得東區最多耶」、「個人覺得東區跟信義區正妹真的很多，身為女生在疫情前也很喜歡看正妹」。還有女網友回應，「帥哥比例信義區讚」、「可以統計帥哥嗎」、「帥哥指數呢」、「想知道各區帥哥比例」。

本文經原PO授權引用