IKEA「鯊魚抱枕」值得擁有？　底下一排瘋狂推坑：看著它會笑

▲IKEA鯊魚娃娃深受台灣人歡迎。（圖／翻攝自IKEA官網）

記者黃品臻／綜合報導

居家品牌宜家家居（IKEA）深受許多台灣人喜愛，推出的鯊魚娃娃更是經常成為熱門話題，就有網友好奇發問，每次逛IKEA時都會看到可愛的鯊魚玩偶，但總是很猶豫要不要下手，對此有不少鯊魚愛好者紛紛推坑必買。

這名網友在PTT的Gossiping板上以「IKEA鯊魚真的值得擁有嗎？」為題發文表示，「每次逛IKEA都會看到鯊魚，有點想買但又怕會後悔、佔位子，各位鯊鯊的擁有者說說，抱起來真的有這麼舒服嗎？目前抱的小抱枕，感覺有點太小，很認真地考慮想買一隻IKEA鯊魚，有沒有八卦？」

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文章一出，不少鯊魚愛好者紛紛留言推坑原PO必買，「買了，不會後悔」、「必入手，晚上抱著鯊鯊超好睡」、「超可愛，買了臉上會出現笑容」、「每天把它從床上抱到椅子上，再抱回床上」、「抱起來真的療癒」、「絕對必買，那材質超讚」、「一個可靠的肩膀，值得花錢擁有」。

▲不少網友推坑原PO必買鯊魚娃娃。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友認為，原PO不應該跟風而買，「自己喜歡再買，不要跟風」、「當你自己對一個產品的需求慾還需要另尋它人來鞏固時，代表你只是在跟風，你根本不需要它」。