本土連3天破百「出遊人潮不減」　網揭2關鍵照樣玩：你擔心什麼？

▲許多人都趁連假出門玩。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是清明連假的第2天，雖然本土疫情升溫，但出遊人潮並未受到太大影響，枋寮警分局就透露，昨（2）日南下車輛達3萬7千輛次，僅次於春節連假第1天的3萬8千輛次。對此，就有網友不解，旅遊人潮不減，是大家都不在乎疫情嗎？貼文引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「請問這個旅遊人潮是沒人在乎了嗎」為題發文，提到許多知名景點都擠滿人潮，還有不少餐廳客滿、民宿被訂滿，難道這連假只剩他關在家？大家都不在乎疫情了？

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貼文曝光後，底下網友指出2大關鍵原因，「疫苗都打了不出門要幹嘛」、「疫苗都打了還在怕東怕西」、「不然我疫苗打假的嗎」、「打完疫苗就當感冒了」、「疫苗都打了，副作用也承擔了，怕啥」、「指揮中心有說不能嗎」、「政府都沒在管了，你擔心什麼」、「政府也沒升級啊，不要到時疫情嚴重再推給人民就好」、「有規定不能出去玩？升三級了嗎」、「政府有叫你不准出去嗎」。

▲墾丁大街人潮滿滿。（圖／民眾提供）

不過，本站今報導《北部1遊客確診 墾丁「台灣祭」停辦！收到簡訊快去篩》，當時消息一出，就讓不少網友擔憂直喊，「大家愛玩、愛群聚又愛邊走邊吃，看來離升三級不遠了」、「不升級的後果」、「這下慘了」、「一堆以為自己打了兩劑、三劑就無敵了」、「很多人收到需檢測的，驚驚」。

此外，今天本土病例新增183例，基隆市39例、台北市19例、新北市71例、桃園市22例、新竹縣15例、新竹市1例、台中市3例、高雄市1例、屏東縣3例、宜蘭縣7例、花蓮縣1例、金門縣1例。消息曝光後，網友也熱議，「本土居然比境外多」、「再不升級啊！一天比一天多」、「唉又來了」、「共存了吧」。