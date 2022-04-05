9分鐘錄音揭上海防疫慘況！　社區幹部崩潰：防疫政策完全就是亂

▲上海疫情嚴重。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

上海疫情爆發，當地連日爆出許多防疫衝突，3日更出現一段社區女住戶和社區書記的對話，短短9分鐘的對話中，原是住戶抱怨防疫漏洞百出，到最後書記竟然崩潰痛批「上海的防疫政策完全就是混亂」，還說自己根本不想在前線跟那麼多未知者接觸，很想乾脆把自己關在家，因為她認為再這樣下去，上海「真的是要亂了」。

微博一段長達9分18秒的通話錄音，對話中住戶表示所住的大樓幾乎半數住家以上都有人確診，「這樣我怎麼敢開門啊？然後你們又不來消毒，又不來封樓，又不來大白（穿白色防護服的防疫人員）」，她接著說分發物資的竟然還是確診者的密切接觸者，「妳這個是要我們全部樓都變成陽性是吧」？

接著住戶講話愈來愈急，質疑前天派人來消毒，但昨天又有人確診卻沒人來消毒，防疫整個漏洞百出，講到後來原本聲音已有氣無力的居委會社區書記漸漸崩潰，說現在家家戶戶就是不能開門、不能跟人接觸，但她每天穿「大白」，還得跟大量的未知的確診的人員接觸，「我也不想穿，我最好把自己也關在家裡，我也不想上班。」





▲微博流傳約9分鐘的電話錄音 。（圖／翻攝微博）

社區書記講到開始哽咽，表示接到住戶電話的當天上午才和領導（主管人員）講過，說自己已經無法負荷這樣的工作，「上海的防疫政策完全就是混亂」！

住戶表示關在家裡幾天沒關係，但是時間久了家裡還有小孩，要擔心物資和食物的問題，還要擔心累積多天的垃圾不知怎麼處理。社區書記也只能無奈說要等上海出防疫政策才行，「這都還是防疫政策的錯誤」，「現實情況是上海的方艙醫院，不管造好還是沒造好的，全都爆滿了。」

住戶抱怨若再繼續這樣下去，「那現在就是天下大亂了，上海就沒有王法了？」社區書記也表示如果再沒有好的防疫政策出來，「上海真的是要亂了」，講到後來社區書記更是失聲痛哭，說她也是丟下自己家裡小孩出來工作，「我現在的工作已經不是工作了，是在要我的命了。」

音頻在微博發酵，將近400萬人觀看聽取，還有10萬人以上轉發，大陸網友紛紛留言，要大家下載影片留檔，「按經驗傳多了會被屏蔽或刪除」、「基層已經快被逼瘋了」。