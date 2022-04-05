收假日防國道「12地雷路段」！　不想被困9點前一定要出發

▲國5北向上午9時到晚上8時預估都是壅塞時段。（圖／高公局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

清明連假今（5日）收假日，高公局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，且有12地雷路段需要注意，其中國5宜蘭-坪林從上午9時到晚上8時，共11個小時預計都會壅塞。

高公局預判今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統及國10東向鼎金系統-燕巢，建議西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

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▲▼4月5日收假北部、中部國道路況預報。



高公局提醒，今國道相關疏導措施包括，7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲4月5日收假南部國道路況。



另外，公路總局預估省道主要幹道將持續湧現返回工作地車潮，包含北部地區台61線鳳鼻~香山路段、台2線東北角及關渡~淡水路段，中部地區的61線竹南路段、台74線快官~成功及大里~霧峰路段，南部地區台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道等，以及東部地區的台9線蘇花路廊及礁溪路段，預估仍會有車多或壅塞情形。公路總局提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段。