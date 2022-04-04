1圖看今「國道13處地雷路段」！　國5估一路塞14個小時

▲高公局預估國5今將從上午10點塞到晚上12點，共14個小時。（圖／高公局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

清明連假今（4日）第3天，高公局預國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，且有13處地雷路段，國5更預估塞上14個小時。

高公局預判今重點壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議西部國道南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼4月4日中南部國道預估路況。



高公局提醒，今國道相關疏導措施包括7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。。

高公局最後呼籲，民眾行車注意車前狀況並保持安全距離，如遇車多壅塞情形仍請耐心駕駛。

▲4月4日北部國道路況預報。