高公局點名「國道13地雷路段」！想閃國5塞車魔王　9點前就要出發

▲高公局點出今天（4日）可能的壅塞路段。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

清明節假期今天（4日）邁入第三天，交通部高公局預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，並點出國道13個可能的壅塞路段。

高公局預判4日重點壅塞路段，包含國道一號北向圓山-大華、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽等；國道三號北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國道五號北向宜蘭-坪林；國道六號西向舊正-霧峰系統；國道十號東向鼎金系統-燕巢等路段。

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▲高公局點出4日國道13處地雷路段，點擊圖片可放大。（圖／高公局）

高公局建議，西部國道南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包含7至19點封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7至24點封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14至21點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▼清明連假國道疏導措施。（圖／高公局）

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