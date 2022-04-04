清明連假恐爆跨縣市傳播　鄭文燦：市府員工上班日回報快篩結果

▲市長鄭文燦表示，市府員工於6日上班中午前，要回報快篩結果。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日於市府防疫說明會表示，今日新增的15例本土確診，有14案都是匡列居隔範圍來採檢，社區風險相對小一點，由於近期北部地區確診個案較多，也出現部分跨縣市傳播鏈，呼籲市民朋友清明連假期間，曾接觸較多人潮者，建議在連假結束返回職場前，進行居家快篩，市府員工於6日上班日中午前，要回報快篩結果。

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鄭文燦說，今日桃園新增15例本土個案，8例為外縣市相關，7例為桃園原個案相關。包括大潭電廠相關1例、網拍電商工作室相關2例、舞蹈教室相關2例、基隆餐敘相關3例、新北柔道老師相關3例、南港高中相關1例、台中活動相關1例，疫調中2例。

鄭市長表示，目前桃園居家隔離人數為2,588人。在個案關聯部分，大潭電廠相關新增1例為50多歲男性，因其妻子（中華工程處員工）在3月31日確診，故對其匡列居隔，並於居隔期間採檢確診，CT值19.3。網拍電商工作室相關新增2例，累計39例（桃園33例、外縣市6例），其中一名10多歲女童，為網路電商員工的女兒，在匡列居隔採檢後確診；另外，一名30多歲男性，為衛理幼兒園女童的父親，屬於家庭感染。

舞蹈教室相關新增2例，分別為10幾歲及40幾歲女性，為桃園高中舞蹈班的同學及媽媽，在匡列居隔期間出現症狀，經採檢後確診，CT值分別為15及18。基隆餐敘相關新增3例，其中一名20多歲女性，為海洋大學體育老師同桌吃飯的妻子同事，因個案在3月31日離職時與銀行同仁接觸後出現症狀，隨後在4月3日採檢確診，市府也對該銀行分行進行匡列採檢，採檢情形將於明日進行說明。

新北柔道老師相關新增3例，桃園確診個案累計14例，因該名柔道老師授課的訓練中心在新北市明德高中，桃園市包括壽山高中、龜山國中及成功工商柔道社等皆有與該中心交流，在匡列居隔後出現症狀自行快篩陽性，並經PCR採檢確診，另一名10多歲男性，是成功工商柔道社的學生，為桃園壽山某高中柔道教練的接觸者，經匡列採檢後確診，市府也針對成功工商師生進行匡列採檢、停課等措施；案24605則是一名未滿5歲兒童，為案24364的兒子，經匡列採檢後確診。

鄭市長也說，南港高中相關衍伸1例，為30幾歲女性，是一名南港高工老師，因班上學生確診後衍生的確診個案。調查中新增3例（案24472、案24571、案24573），其中案24472為50多歲女性，為昨（3）日案24215的母親，經匡列採檢後確診；案24571則為20幾歲男性，陪同家人住院，3月31日一採陰性、二採後確診，市府也針對該醫院進行疫調、匡列採檢，找出可能的感染源；案24573是一名30歲男性，為案23259的同事，經匡列居隔採檢後確診。