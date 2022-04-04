時速不到40公里！國道今下午「12地雷路段曝」　北返車潮湧現

▲上午09時14分，國1北向350.4公里處，發生2小客車追撞畫面。（圖／高公局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

清明連假今（4日）第3日，高公局統計截至上午11時，國道全線交通量為30.5百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，下午將有北返車潮，地雷路段有國1、國3、國5北向和國6西向共12處，部分路段時速現在已不到40公里。公路總局也提醒，主要幹道路段同樣有收假車潮湧現，必須留意路況。

高公局指出，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹，國5南向南港系統至石碇，國5北向宜蘭至頭城等路段，其餘路段均能維持行車順暢。

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▲▼4月4日中部、北部國道路況預報。



高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，公路總局指出，截至上午12時，省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線東北角及關渡~淡水路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段、台9線蘇花路廊、礁溪路段、台21線日月潭路段、台74線大里~霧峰路段、台18線接國3中埔交流道路段、台3線梅山路段、台86線接國3關廟交流道路段及台88線鳳山至五甲系統路段等。

▲4月4日南部國道路況預報。



公路總局預估，今下午各地區主要幹道路段將有收假車潮湧現，包含北部地區台61線鳳鼻~香山路段，中部地區的61線竹南及中彰大橋改建路段、台74線快官~成功及大里~霧峰路段，南部地區台1線水底寮路段、台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道等，以及東部地區的台9線蘇花路廊等。另部分觀光風景區亦會有車潮，如台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖及台9線礁溪路段等；民眾如欲行經上述路段或前往相關景點，建議預先留意路況。