醫憂「2人1室」爆交叉感染！　羅一鈞：有新變異株才會評估取消

▲羅一鈞強調，目前政策仍以2人1室為主。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心提出輕症送集檢索「2人1室」，不過，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民憂心會有交叉感染情況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（4日）說明，未來若有新變異株，會再評估是否取消此政策，否則以Omicron疫情下還是會以2人1室為主。

羅一鈞表示，2人同住1室大家可能比較擔憂的「有病毒交叉感染」，病毒從最一開始到現在Omicron等，國際上有相當多案例都在觀察交叉感染情形，以希臘字母不同的部分來看，後續發生交叉感染可能性確實是提高的。

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羅一鈞說，先前有很多國外感染過Delta的國家等到Omicron出來，又產生新一波大疫情，就是得了Delta保護力消退，還是會得Omicron，國內不同的是，不管1、2月份疫情或最近的案例都是Omicron，只是BA.1、BA.2主流角色有差，以1、2月桃機序列為例BA.1個案為多，中和某公寓群聚定序相關也是ba1外，其他基隆、樹林科技廠和台中婚宴等都是BA.2。

羅一鈞提到，國際上研究感染過BA.1，會提供BA.2相當強保護力，不能說感染過BA.1就不會染BA.2，但丹麥研究指出有47位個案是感染過BA.1又染BA.2，且重複感染是年輕人居多，沒打過疫苗都輕症。

羅一鈞表示，2人1室因為「同波本土疫情」，收治進去不可能沒舊案，但新案都以Omicron為主，重複感染同型別不會加強病況，藥物對於不同病毒株也都有效，經過諮詢專家評估，2人1室都以Omicron為主的本土疫情是可接受。

至於2人1室解隔標準？是要先驗病毒定序？羅一鈞說，其實2人1室先前就在執行，如家人關係媽媽、小朋友或夫妻，解隔標準也因人而異，沒受到另一人結果影響，有時有點複雜，可能照顧需求而繼續留在病房照顧，這不是因為他無法解隔，而是有照護需求，如果2人1室互不認識，沒有需求，達到解隔就可離開。

羅一鈞強調，交叉感染機率低，以少數案例來說沒加重病情，國內也沒重複感染兩種情況，假如未來有新其他病毒株，會評估是否取消2人1室政策外，量能擴大也會檢討，但目前會持續進行。