台灣4天狂炸580例！　專家示警「80萬人恐重症亡」：快打疫苗

記者邱晟軒／綜合報導

自4月1日起，國內本土確診達580例！中央流行疫情指揮中心今（4日）公布國內新增133例本土個案，另增142例境外移入。對此，毒理學專家招名威示警，國內仍有400萬人未施打第一劑疫苗，若全面開放，80萬人恐會重症甚至死亡，「這樣的數字，台灣醫療體系可承受？」

指揮中心表示，今日新增之133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。個案分佈為新北市(46例)、基隆市(31例)、台北市(23例)、桃園市(15例)、宜蘭縣(6例)、新竹縣(4例)、花蓮縣(3例)、新竹市(2例)、台中市、高雄市及屏東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

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▲指揮中心4/4公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

招名威臉書發文表示，最近的疫情加溫狀況再加上清明連假和民眾的無感，看來「與病毒共存」是勢不可擋的局勢了，只是大家在講無症狀和輕症，有多少人記得台灣還有近400萬人連一劑疫苗都還沒打過。

招名威以英國發表在科學期刊《刺絡針》數據指出，有施打疫苗滿8週的人的重症與死亡率是沒有施打疫苗的22%，機率幾乎是1/5；言下之意，若開放起來，這400萬中還是有將近80萬人可能會重症甚至死亡。

招名威表示，這樣的數字是否是台灣醫療體系可以承受的呢？如果不行，就請大家快點把疫苗打起來吧！疫苗也不是無敵金光罩，避免不必要的群聚、出遊，也是非常重要的，科技進步無論線上祭祖，擇日祭祖，相信在天之靈的祖先們，都會體諒大家。

▼昨（3日）人潮滿滿的嘉義文化路夜市。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人）