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賓士後座男出殯…母告警：都沒來關心　警列「聯繫時序」回應

記者陳雕文／新北報導

新北中和區一輛賓士於上月10日晚間11點多拒檢逃逸還沿途闖紅燈，巡邏警連開3槍，後座的27歲鍾姓男子頭部中彈最後腦死，並於本月4日告別式，鍾媽媽委由律師對值勤警提告，並視審查情況決定賠償金額。鍾媽媽不滿警方事後都沒有聯繫、致意，對此，中和警列出雙方聯繫時序，並公布日前到場拈香致意的影像。

▲▼鍾男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賓士右後座乘客頭部中彈，醫生說就算救活未來也是植物人，母親接到噩耗心碎。（圖／記者陳雕文翻攝）

委任律師陳佳鴻表示，這個事情從3月10日發生到現在將近一個月的時間，鍾媽媽都沉浸痛苦當中，甚至在夜裡有收到兒子的託夢說，「媽媽我的頭很痛」，對於整起事情的經過，鍾媽媽希望不要再有下一個媽媽要像她這樣子流淚，所以我們以「過失致人於死罪」向地檢署提出告訴，希望檢方可以嚴正調查事發經過，還給鍾男一個清白。

陳佳鴻還說，警方在執法時有3個問題點，第一，這是一個交通逃逸事件，當時賓士車駕駛未開大燈，以及偽造車牌，但不是刑案，既然只是交通逃逸，警方是不能開槍的！還有方式可行，像是呼叫警力去圍堵，開槍不是一個最合法與最適當的手段。第二，若要開槍，應該是對車輪進行射擊，而不該是對駕駛，更不應該對後座的乘客進行射擊。這部分我會再請地檢署做詳細的調查，或是彈道的比對。

陳佳鴻提到，第三點，當時如果員警在值勤的時候，是為了要制止賓士車前進的話，他可能忽略到自己是邊跑步邊進行射擊，他沒有選擇一個最穩妥以及最安全的射擊方式，我們認為不符合用槍時機，也不符合警械使用條例，我們會提出刑事告訴之外，也會視告訴的結果去提出國賠，或是其他的民事賠償。

▲▼律師陳佳鴻。（圖／記者陳雕文攝）

▲律師陳佳鴻代鍾媽媽發言表示，為了讓這起悲劇是台灣最後一件，要對開槍警員提告。（圖／記者陳雕文攝）

陳佳鴻希望這樣的事情是台灣最後一件，並說，「提醒警察朋友在值勤的時候可以更加注意受檢者、民眾的安全」隨後補充道，有關於國賠以及其他的金錢補償還在跟家屬討論中，目前看來，鍾先生的死應該是符合《警械使用條例第11條》有關補償的部分，但接下來就是要等偵查結果，看警方是依照或是違反警界使用條例所導致的傷亡。

鍾媽媽面對鏡頭時表情悲戚，當記者詢問，「警方在事後有做任何形式的聯繫或致意嗎？有傳訊息嗎？有討論到賠償的任何事項嗎？」鍾媽媽頻頻搖頭說，「都沒有，沒有任何的訊息，沒有任何的道歉，現在道歉也沒有任何意義了，我希望司法還給他一個公道、一個清白」。

▲▼鍾媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

▲鍾媽媽搖頭表示，警方事件後都沒有聯繫，連個文字訊息都沒有。（圖／記者陳雕文攝）

對此，中和警方表示，在3月10日至3月20日，本分局中原所24小時編排勤務，逐班至雙和醫院，關心家屬，所長更是每天跟家屬通電話。

對於鍾家對值勤警提告，中和警方回應，本案執法過程中造成鍾民受傷往生，本分局深表遺憾，持續關懷協助家屬處理後續事宜，也對家屬對認真執勤員警提告，雖感遺憾仍予以尊重；對於林嫌駕駛當下持續駕車試圖衝撞逃逸，視公眾生命如草芥，員警為防止危害持續及擴大，保護他人生命安全，依法開槍喝止，實屬在危急狀況下不得已之必要作為；現為求慎重公允，本案已由警察局刑警大隊主動報請檢察官指揮偵辦中，本分局將全力配合司法調查，釐清責任歸屬。

▲▼警致意。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼中和警分局長日前帶領所長、當時的執勤警員到場捻香致意。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼警致意。（圖／記者陳雕文翻攝）

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中和警方與家屬連繫時序：

●111年3月11日
早上06：45中原所長探訪家屬、09：10中原所長探訪家屬，到了中午12點為副分局長林福財、督察組長廖振富、中原所副所長何信緯至雙和醫院探視慰問家屬、16：10分中原所長再次探訪家屬。

●111年3月12日
15：00分局長、副分局長、中原所長探視家屬。

●111年03月13日
上午11點至中午12點，分局長、員山所長討論本案協助中原所長關心家屬相關事項，15：20-16：15中原所長、員山所長關心家屬。

●111年03月17日
14：10-15：00分局長、林副分局長柏宏、督察組長、員山所長、中原所長，協助關心家屬，家屬表示之前傷者債務問題，遭騷擾等情事，還請當地分局協助關心。

●111年03月21日
09：30 分局長、林副分局長柏宏、中原所長、張姓警員至鼎佑會館拈香。

●111年03月29日
09：30分局長、林副分局長柏宏、員山所長、中原所長、張姓警員至新月會館拈香，及蘭花一對敬輓。

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