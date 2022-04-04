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PCR流鼻血是正常「壓一下就會好」！　台大仁醫：想避免就別來台灣

▲王喜拒絕機場人員協助：她給我廁紙止血。（圖／翻攝自臉書／WONG HE 王喜）

▲王喜來台，在機場做PCR時被戳到鼻子流血。（圖／翻攝自臉書／WONG HE 王喜）

記者施怡妏／綜合報導

港星王喜昨（3日）怒PO文表示在機場採檢鼻子被捅傷流血，以「追兇」、「通緝」等字眼侮辱第一線醫護人員，還PO出莊人祥黑白照，掀起罵戰，對此，台大婦產科醫師施景中表示，鼻子血管很多，做鼻腔採檢時難免會流血，只要壓一下就好了，「實在是不用讓血一直流滿口罩、再拍照傳上來講別人是兇手」。

「王喜說他不認識莊人祥，其實我們也不認識王喜」，施景中醫生稍早在臉書發文，鼻子裡的血管很多，做鼻腔採檢戳到流鼻血是正常狀況，「幫他做鼻腔PCR的護理師絕不是兇手」，如果不慎流鼻血，只需要壓一下就會好了，「不像我們產後大出血有時是會X人的，王喜實在是不用讓血一直流滿口罩、再拍照傳上來講別人是兇手」。

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施景中坦言，如果不想要冒著戳鼻子會流鼻血的風險，「就不要來台灣吧，起碼現階段是」，也感謝機場的醫護人員為大家辛苦把關，「尤其要冒著被感染的高風險，這比流鼻血危險多了」。

施景中醫師在文中也提到，如果問哪個產科醫師碰到最多的產後大出血，「一定是各醫院生最多的那一位醫師」，不是技術不好，是生多了本來就會碰到，「這些醫師不是兇手，反倒是大多數母嬰的守護神」。

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