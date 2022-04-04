運動場、餐廳優先公布！北市調整確診足跡標準　大眾運輸成「低風險場域」

▲台北市副市長黃珊珊、台北市衛生局疾管科長張惠美。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，台北市衛生局近日連續公布多張足跡圖表，但面對外縣市確診到台北市足跡增加，使公布足跡圖表的數量也越來越龐大，4日上午先是曝光12處足跡，下午又有6張足跡圖，預計晚上還會再公布。台北市副市長黃珊珊4日指出，未來足跡公布標準會改採「風險高低」來判斷，例如大眾運輸足跡則不再提供。

黃珊珊4日與北市衛生局疾管科長張惠美、北市教育局副局長陳素慧召開防疫記者會，黃珊珊表示，由於台灣本土疫情日漸升溫，台北市持續關心新北市、基隆市疫情，身為首都生活圈一份子無法置身事外，光是就學、就業和假日活動或消費人流一天就達幾十萬人，所以若局處人力許可，就會盡量公布外縣市個案在台北市足跡。

黃珊珊提及，隨著未來個案增加，將來疫調足跡會採「比較重要、風險高低」來判斷要不要公布，例如脫下口罩的運動場域、群聚吃飯場域等優先公布；由於較少人因為搭乘大眾運輸而接觸感染，加上都有佩戴口罩、接觸時間短，所以未來不再公布大眾運輸足跡，也避免民眾看到足跡過多進而忽略；另外若判定為「不影響他人的特定場域」也會採取不對外公布。