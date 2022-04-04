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大陸 大陸焦點 特派現場

王喜爆血拒用「3米長廁紙」止血　原來台港對衛生紙認知不一樣

記者蔡儀潔／綜合報導

港星王喜入境接受採檢時，鼻孔被戳到爆血，稱醫護僅提供一段3公尺長的「廁紙」止血，他用常識判斷應該拒絕，引發爭議。港媒指出，王喜之所以選擇拒絕，可能因為港台兩地對於「衛生紙、廁紙、面紙」的理解和使用習慣有很大不同。

▲▼王喜。（圖／翻攝自FACEBOOK／WONG HE 王喜）

▲王喜批評弄傷他的醫護人員採檢後馬上離開現場，並自拍多張口罩沾滿血的照片PO網表達不滿。（圖／翻攝自FACEBOOK／WONG HE 王喜）

王喜採檢流鼻血後在社群平台PO文，稱醫護「遞給我一段約三米長，捲成一束的廁紙，說用來止血。常識告訴我──拒絕。」

《香港01》報導指出，事後，台港網友針對「廁紙」應否用來急救展開激辯，過程中有人發現，這或許是彼此文化差異引起的一場「誤會」。

報導稱，港人生活中，廁所以外使用「紙巾（面紙、面紙）」，在廁所使用「廁紙」，兩者雖然外觀和使用方法經常極其類似，但是在設計初衷上，用途和用法很不同。

▲▼衛生紙、廁所。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲在香港，廁紙通常是要求在使用後投入馬桶中沖走的，接受濕度和強度較低。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

具體來說，在香港，廁紙通常是要求在使用後投入馬桶中沖走的，接受濕度和強度較低，浸透水後較容易被水流沖散；紙巾則是用來擦臉、擦手，正因為會接觸到汗水，因此對濕要求較高，不容易拉斷、碎裂，若丟進馬桶，可能造成水管堵塞。

▲▼衛生紙。（圖／免費圖庫pxhere）

▲在台灣，廁紙、紙巾兩者分別不大，而且製造過程都經過多道消毒程序。（示意圖／免費圖庫pxhere）

但在台灣，「面紙」和「衛生紙」兩者的分別相對不大。台灣的公廁一般提供港人居家廁所常見的捲式衛生紙，居家則以香港少見的「抽取式衛生紙」居多。

另外，在消毒程序上也有所不同。台灣造紙工業同業公會2017年推廣再生環保紙時，強調會內廠商全部要遵循400攝氏度以上高溫殺菌等處理工序。

反觀香港，當地消委會2019年曾發表報告，指「紙巾（包括廚房紙）是沒有經過無菌處理的日用品，其衞生程度或為消費者關注」。不過報導也指出，走訪超市後發現，部分價格較高款式的捲筒衛生紙也有註明經超高溫加熱消毒處理。

▲王喜PO莊人祥黑白照惹議。（圖／翻攝自王喜臉書）

▲王喜PO莊人祥黑白照惹議。（圖／翻攝自王喜臉書）

王喜今（4）日針對在社群媒體貼出指揮中心發言人莊人祥的黑白照片發文道歉，並希望能得到原諒。對此莊人祥在今天例行記者會上回應，接受他的道歉也祝他早日康復。陳時中則在會上嚴肅表示，採檢場所視同醫療機構，不允許對護理人員進行語言或行為暴力，強力捍衛醫護立場。

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