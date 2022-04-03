中央防疫提「新台灣模式」　藍委酸：以為是新開的政論節目名稱

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日台灣本土疫情有升溫趨勢，而行政院長蘇貞昌提出「新台灣模式」被認為是要與病毒共存。對此，國民黨立委洪孟楷批評，台灣仍無法馬上完全解封，但時程表要怎麼做，總該有計劃讓國人知道，才能安心，重點不是名詞，且乍看「新台灣模式」，不說還以為是新政論節目名稱。

蘇貞昌提出的「新台灣模式」，被外界解讀政府在防疫政策上，有意與病毒共存。對此，蘇貞昌3日接受媒體訪問時，被問及「新台灣模式」是否有具體的做法，而雙北市長也認為中央政策要更明確。

對此，蘇貞昌表示，「新台灣模式」就是正常生活、積極防疫、穩健開放，所以我們戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，但因為99.7%以上都是輕症或無症狀，所以不必擔心，可以一步一步穩健地來開放，過正常的生活。

對於所謂「新台灣模式」，洪孟楷批評，重點不是名詞、而是該說清楚後續一致標準做法，疫情又再升溫，且每天都破百案例，即便現在輕症較多，政府該向國人清楚說明「戰略目標」，並且標準一致，否則一再創造新名詞，但內容為何各縣市、各地區不同調，「過去每天都講的『超前部署』，現在直接放棄了嗎？」

洪孟楷表示，世界部分國家因為疫苗施打普及，也都轉向開放態度，包括美國、歐洲等國，甚至連口罩都不強制配戴，「台灣下一步要怎麼走？以國情來講，我們仍無法馬上完全解封，但時程表要怎麼做，總該有計劃讓國人知道，才能安心。」

洪孟楷指出，根據新聞報導，有場所確診者足跡，有加強消毒、清消半天、清消一天、到自主停業三天，到底標準是什麼？另外所謂類普篩，標準又為何，「當初雙北無法做、如今基隆市能做，防疫作為總不能看執政縣市有不同標準！」

對於防疫政策，洪孟楷表示，沒說清楚，就是製造更多恐慌和不安；乍看「新台灣模式」，不說還以為是新政論節目名稱。現在缺的不是推陳出新的新名詞，而是實際的辦法及全國一致的合理防疫標準，「政府利用連假好好向國人講清楚，比每天記者會報數字重要太多了！」