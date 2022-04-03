快訊／立院2助理確診！廖國棟急快篩　採檢結果出爐

▲立委廖國棟。（資料照／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委廖國棟3日證實，自己的國會辦公室有同仁確診，目前正在隔離中，而辦公室也進行全面快篩，目前均為陰性。

廖國棟表示，辦公室有兩名同仁確診，聽到訊息的當下，就用最快的速度去買快篩試劑，等待結果的時間雖然短暫，但內心卻又無比的恐懼，一旦確診了，要怎麼做？辦公室要如何進行隔離？相關的工作要如何進行線上作業，一幕幕都在我的腦袋中浮現，所幸，最終的結果是陰性。

廖國棟指出，辦公室除卻確診同仁外，其他同仁也立刻自行進行快篩，均為陰性，但陰轉陽的情況也極為常見，自己囑託辦公室同仁，靜候衛政單位的通知以及指示，另外為了方便疫調工作，請同仁儘速將這星期大家各自前往那些地方先彙整好，務必要完整，不僅讓立法院可以立刻進行相關防疫作業，也讓足跡有重疊的國人可以趕緊進行篩檢，讓衛政單位可以完善的進行檢疫工作。

廖國棟呼籲，目前新冠肺炎病毒有多條不明確的感染途徑，出門一定要戴好口罩、勤洗手做好自我防護工作，尚未打疫苗者務必要打疫苗，降低自己染疫與重症的機率。

立法院秘書處則說，目前尚未接到台北市政府疫調通知，若確定確診足跡有進入立法院研究大樓，將立即清消。