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烏克蘭村長一家3口遭俄兵「行刑式槍決」　屍體棄置土坑慘狀曝光

▲▼基輔西部莫蒂金村（Motyjin）的村長蘇肯科（Olga Sukhenko）與家人遭到俄軍綁架殺害，似是遭近距離「行刑式槍決」後掩埋。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭莫蒂金村的村長蘇肯科（Olga Sukhenko）與家人遭俄軍綁架，近距離「行刑式槍決」後草草掩埋。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）於3日表示，自俄羅斯入侵以來，已有11名市鎮社區首長遭到俄軍擄走，其中基輔西部莫蒂金村（Motyjin）的村長更慘遭殺害。當地居民向外媒透露，俄軍將村長、她的丈夫和兒子槍殺後棄置一處土坑中。而被尋獲的屍體顯示，他們似是遭到近距離「行刑式槍決」。

綜合美聯社、天空新聞報導，基輔以西50公里莫蒂金村的村長蘇肯科（Olga Sukhenko）與家人遭到俄羅斯士兵「擄走並殺害」。當地居民3日向美聯社透露，包含蘇肯科、她的丈夫和兒子死後，遺體被扔進松樹林中的一個土坑，而這片樹林就在俄軍就寢的房子後方。

▲▼基輔西部莫蒂金村（Motyjin）的44歲村民Hennadiy Merchynskyi被俄羅斯軍隊殺害後，屍體躺在井裡。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫蒂金村44歲村民Hennadiy Merchynskyi被俄羅斯軍隊殺害後，屍體躺在井裡。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社記者在棄屍的土坑中目睹了4具遺體，所有死者似乎都是被近距離開槍射殺，而蘇肯科丈夫的遺體狀態是雙手放在背後，旁邊有一條繩子，眼睛被用一塊塑膠材質當作眼罩遮住，生前疑似遭到綑綁。不過，第4具屍體的身分尚未被確認。

▲▼基輔西部莫蒂金村（Motyjin）回歸烏克蘭掌握後，居民正在排隊等待分配食物。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫蒂金村回歸烏克蘭掌握後，居民正在排隊等待分配食物。（圖／達志影像／美聯社）

此前，有報告指出，蘇肯科與家人在3月23日遭到俄羅斯軍隊綁架，行蹤成謎。而烏克蘭副總理韋列舒克3日證實，基輔、赫爾松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和頓內茨克（Donetsk）地區已有11名社區領袖被擄走，目前唯一被證實遇害身亡的就是蘇肯科。

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