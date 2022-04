開戰後首架！　俄軍新銳戰機Su-35遭擊落影片曝

The Ukrainian Army has shot down a Russian Su-35 fighter jet over Izyum, near Kharkiv.



Ukrainian authorities say they have shot down 2 planes and 1 helicopter over the past 24h.



Izyum is the next big battle.



Both UA and RU forces are heading there. pic.twitter.com/FNldgLXjz5 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 3, 2022

記者張靖榕/綜合外電報導

俄軍開戰至今未能掌握烏克蘭的制空權,最新一架傳出遭到烏軍防空網擊落的俄軍戰機,是號稱比美國F-15E、F16C更先進的4代半戰機蘇愷-35(Su-35),是俄烏開戰以來被擊落的首架同款戰機。據指出,飛行員彈射成功,但落地後已被烏軍擄獲。

▲▼俄軍蘇愷35戰機遭擊落。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外電報導,該架Su-35戰鬥機3日在伊久姆(Izium)附近、距離北方大城卡爾科夫(Kharkiv)東南方120公里處遭到擊落。烏軍3日公布遭擄獲的Su-35飛行員,該名飛行員頭部有部分血跡;推特還流傳該架Su-35被防空火力擊中燃燒,在遠處墜毀的影片,但目前尚未被官方證實。

We can see Russian domination in the air. pic.twitter.com/onNogXuBik — Kriegsforscher (@OSINTua) April 3, 2022

One of the pilots of the downed Russian Su-35 combat aircraft in the Izyum Oblast was captured by the Ukrainian military earlier today.



So far, attempts by the Russians to evacuate the pilots by helicopters have failed. pic.twitter.com/aaKEYGAtGn — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) April 3, 2022

消息傳出後軍武粉專紛紛做出分析,臉書專頁「IDF經國號」指出從照片中墜地的戰機殘骸中,有一些特點可供確認就是Su-35戰機,包括「機鼻沒有空速管」,而且有「黑色防眩帶塗裝」、「翼尖有Khibiny-M電戰莢艙」、水平尾翼的前部是「鈦合金防熱罩」而非迷彩塗裝,最後是「機頭空中加油管外露以及編隊燈在下方」。

臉書專頁「玄武雙尊-俄羅斯第五代戰機」同樣指出,可從照片中找出幾個只有Su-35才有的特徵,包括雷達罩前段很尖、沒有空速管,所以是「無空速管雷達罩」;還有2個發動機前端都有不規則突起物,是輔助動力單元的上方排氣口;再來就是機翼前緣最靠近機身處,天線罩脫落外露的結構顯示,是4383多用途識別天線的位置。