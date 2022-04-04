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開戰後首架！　俄軍新銳戰機Su-35遭擊落影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍開戰至今未能掌握烏克蘭的制空權，最新一架傳出遭到烏軍防空網擊落的俄軍戰機，是號稱比美國F-15E、F16C更先進的4代半戰機蘇愷-35（Su-35），是俄烏開戰以來被擊落的首架同款戰機。據指出，飛行員彈射成功，但落地後已被烏軍擄獲。

▲▼ 蘇愷35戰機,蘇愷35,SU-35,2017年11月13日俄羅斯蘇愷35戰機在阿拉伯聯合大公國舉辦的杜拜航空展表演。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄軍蘇愷35戰機遭擊落。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄軍首架Su-35在烏克蘭遭到擊落。（圖／翻攝推特／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，該架Su-35戰鬥機3日在伊久姆（Izium）附近、距離北方大城卡爾科夫（Kharkiv）東南方120公里處遭到擊落。烏軍3日公布遭擄獲的Su-35飛行員，該名飛行員頭部有部分血跡；推特還流傳該架Su-35被防空火力擊中燃燒，在遠處墜毀的影片，但目前尚未被官方證實。

消息傳出後軍武粉專紛紛做出分析，臉書專頁「IDF經國號」指出從照片中墜地的戰機殘骸中，有一些特點可供確認就是Su-35戰機，包括「機鼻沒有空速管」，而且有「黑色防眩帶塗裝」、「翼尖有Khibiny-M電戰莢艙」、水平尾翼的前部是「鈦合金防熱罩」而非迷彩塗裝，最後是「機頭空中加油管外露以及編隊燈在下方」。

臉書專頁「玄武雙尊-俄羅斯第五代戰機」同樣指出，可從照片中找出幾個只有Su-35才有的特徵，包括雷達罩前段很尖、沒有空速管，所以是「無空速管雷達罩」；還有2個發動機前端都有不規則突起物，是輔助動力單元的上方排氣口；再來就是機翼前緣最靠近機身處，天線罩脫落外露的結構顯示，是4383多用途識別天線的位置。

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