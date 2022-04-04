基輔亂葬崗空拍圖曝！　長達14公尺埋280人

▲布查亂葬崗長近14公尺。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏軍奪回基輔地區的布查（Bucha）後發現一處教堂旁的280人亂葬崗，不僅引起烏克蘭人憤怒，總統澤倫斯基更痛斥俄軍種族滅絕的行徑。美國私人衛星公司「Maxar」公布衛星照，顯示亂葬崗長達45英尺（13.76公尺）。

路透社是多家親自前往現場的國際媒體之一，記者2日在布查目睹多具屍體被曝屍在街頭，不只一具遺體側躺在地上，雙腿之間仍夾著一輛腳踏車，顯示民眾是在騎車和行走期間，遭到俄軍直接開槍。亂葬崗更有多具遺體手部被膠帶綑綁，頭部中彈，生前遭到行刑式槍決。





▲亂葬崗內有280具遭俄軍殺害的平民遺體。（圖／路透）

布查位於基輔西北邊37公里，亂葬崗在一間教堂後方，Maxar公布的衛星空拍圖顯示，空地上被挖出一大座巨坑。該公司回調衛星紀錄，指出「聖安德魯和Pyervozvannoho全聖堂」旁的空地，最早在3月10日出現亂葬崗的跡象，「3月31日最近的紀錄顯示，在教堂西南邊的區塊亂葬崗已經長達約14公尺。」

布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）2日表示，鎮上屍體沿路可見，280名死者已下葬在一處集體墳場。

俄羅斯方面則一概否認殺害平民，並又再次聲稱這些指控是「基輔政權和西方媒體又一次捏造消息。」