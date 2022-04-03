兒童節暖心禮物　新北義消六大團長簡榮宗送愛給弱勢學童

▲新北義消六大團長簡榮宗送愛給弱勢學童。簡榮宗（右1）其家人、汐止心汐止情理事長劉威麟（右2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

兒童節將至，新北市義消總隊第六大隊顧問團團長簡榮宗，特地準備彩色筆、益智桌遊、書包、午睡毯等多樣精美禮物，於1日贈予汐止心汐止情的課陪中心；由於當時學童們正在認真寫功課，故禮物由理事長劉威麟代表收受，將待功課完成時分送予孩童，希望讓孩子們度過一個開心的兒童節。

簡榮宗團長指出，汐止心汐止情是由一群善心人士組成的平台，致力於協助遭逢緊急重大事故，或不符合政府法規而無法領取補助的弱勢家庭；而近年來更成立課陪中心，讓單親、弱勢家庭的孩童可以在放學後有個去處，防止他們發生危險或被不良幫派吸收。

▲汐止心汐止情是由一群善心人士組成的平台，致力於協助遭逢緊急重大事故。

簡榮宗表示，了解汐止心汐止情的成立理念後，深受感動，尤其童年在孩童的成長歷程中，扮演著舉足輕重的角色。因此開始與劉威麟理事長合作，除了幫忙募集善款外，更不定期舉辦活動，希望能幫助這些孩童，讓他們擁有快樂的童年。

因此，簡榮宗團長近年除了舉辦公益電影欣賞會，邀請孩童們一起踏入電影院看電影外，更於每年兒童節前準備精美禮物，而今年除了準備彩色筆、書包等上學用品外，更特地準備幾款益智桌遊，希望讓課陪中心的孩童們，能夠在課餘時間一起玩樂，並且從遊戲中學習。

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