LIVE／新北+71創今年新高　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增183例本土病例，其中，新北市71例為最多，也創下今天確診數新高。新北市長侯友宜將於15時45分召開防疫記者會，說明疫情最新展。

根據指揮中心資訊，國內今新增183例本土病例，98例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月31日至4月2日，其中包含90例為無症狀感染。183例本土個案分佈12縣市，其中以新北市71例最多。

今本土個案分佈為新北市(71例)、基隆市(39例)、桃園市(22例)、台北市(19例)、新竹縣(15例)、宜蘭縣(7例)、台中市及屏東縣(各3例)、新竹市、金門縣、高雄市及花蓮縣(各1例)，相關疫情調查持續進行中。

侯友宜今上午受訪表示，新北市人口多、範圍大，只要積極地匡列採檢，採檢出來的數量在這段時間全力以赴，不要以數據為依據，最重要全力防疫才是目標。

侯友宜強調，邊境開放從14天降為10天，在這4天存在未找出的陽性個案，而且有一段時間了，加上移工確診數，導致境外移入有相當大的數目，這是邊境開放必然承擔之重。

在境內管控的部分，侯友宜說，自己會全力負起責任，醫療量能早在兩三周前就準備好了，不管是病床1508床、集中檢疫中心1308間，加上5000台血氧機，要準備好才足以應付這一波大衝擊，盼市民把個人防疫做好，市府會跟市民並肩作戰。