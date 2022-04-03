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快訊／新北+71「居家隔離64例」　分佈11個行政區

▲▼新北疫情0403。（圖／新北市府提供）

 ▲新北疫情0403。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增183例本土病例，新北市71例為最多。新北市長侯友宜15時45分召開防疫記者會，他說明，這71例當中，6例為新增個案，居家隔離64例、1例陰轉陽。

至於分佈行政區，分別為為三峽區41人、中和區15人、新莊區4人、三重區2人、板橋區2人、樹林區2人、汐止區1人、淡水區1人、鶯歌區1人、三芝區1人、烏來區1人。

侯友宜今上午受訪表示，新北市人口多、範圍大，只要積極地匡列採檢，採檢出來的數量在這段時間全力以赴，不要以數據為依據，最重要全力防疫才是目標。

侯友宜強調，新北的醫療量能早在兩、三周前就準備好了，病床1508床、集中檢疫中心1308間，加上5000台血氧機，要準備好才足以應付這一波大衝擊，盼市民把個人防疫做好，市府會跟市民並肩作戰。

根據指揮中心資訊，國內今新增183例本土病例，98例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月31日至4月2日，其中包含90例為無症狀感染。183例本土個案分佈12縣市，其中以新北市71例最多。

今本土個案分佈為新北市(71例)、基隆市(39例)、桃園市(22例)、台北市(19例)、新竹縣(15例)、宜蘭縣(7例)、台中市及屏東縣(各3例)、新竹市、金門縣、高雄市及花蓮縣(各1例)，相關疫情調查持續進行中。 

▲▼新北疫情0403。（圖／新北市府提供）

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