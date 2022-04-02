清明連假永康警科技執法　出動空拍機掌握人潮車流強化交疏順暢

▲清明連假第一天，台南市永康分局出動空拍機，輔助監控永康區二王納骨塔周邊路口車流情形，透過空拍機高度視角，期前發現交通瓶頸，快速排除阻塞疏通車流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4月2日清明連假第一天，台南市永康分局出動空拍機，輔助監控永康區二王納骨塔周邊路口車流情形，透過空拍機高度視角，期前發現交通瓶頸，快速排除阻塞疏通車流，利用機動交通崗、路口監錄系統、空拍機科技執法，共構點線面的優勢，機動調度警力，避免讓清明祭祖民眾受交通壅塞之苦，影響連假祭祖好心情。

永康警分局日前邀集永康區公所現地會勘，針對二王公墓及納骨塔掃墓祭祖行車動線、停車規劃及交通瓶頸路段共同探討，並根據歷年執行經驗再次全盤檢視，規劃更完善交通疏導及安全維護工作，確保現場秩序與安全，讓前來掃墓祭祖民眾順心又安心。

2022年清明節連續假期自4月2日至5日為期4天，連續假期返鄉車潮自4月1日（星期五）下午起已陸續湧現，永康分局為因應民眾返鄉過節、掃墓需求，已強化各瓶頸路段之交通整頓，針對永康區內重要交通要道、車站，提早因應規劃交通疏導計畫，並在永康區2處交流道(大灣交流道、永康交流道)、2處火車站(永康火車站、大橋火車站)及重要樞紐道路【中華路、中山南(北)路、中正南(北)路、大灣路】，規劃交通疏導作為，尖峰時段採機動管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警方指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及併排停車，共同維護行車順暢與安全。

永康分局呼籲疫情再次升溫，建議清明祭祖亦應強化防疫措施或分流祭祀，不僅緬懷祖先的誠心不變，同時又能降低人流交叉感染風險，並提醒民眾務必落實相關防疫規範，安全的健康防護不可鬆懈，在疫情最關鍵時刻共體時艱，共同守護國人健康安全。