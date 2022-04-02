▲清明連假，一工處轄管省道疏運措施報你知

▲義交於沿線重要路口協助疏導。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期4天的清明連假2日展開，各墓區周邊的交通要道，將有掃墓祭祖的車流，公路總局一工處表示，「熱區」預估會出現在台1線龜山路段、台2線北海岸淡水~基隆間路段、台3線三峽~龍潭路段、台15線八里觀音山路段，車多時段則為早晨~午餐時間，建議有出遊計畫的鄉親儘量避開尖峰路段時段，避免與掃墓車潮相遇。

第一區養護工程處(一工處)指出，依往年經驗，許多中長程返鄉的用路人會在假期第一天提早南下，預估2日起國道北部路段約7時開始、台61西濱快約9時開始會有南下車潮；今年清明假期比較特別，4月5日清明節在連假的最後一天，預估掃墓及北返車潮會在4月4日星期一、4月5日星期二這2天達到高峰，約下午14時起，在國道北上路段，16時起台61線新竹路段都將出現較大車流，將持續到夜間21時以後。

連假期間，各遊樂區都有兒童節相關優惠，預估周邊道路將有較大車流，第一區養護工程處提醒用路人，出發前先上網了解路況，先規劃可能替代路線及上廁所地點。連續假期台北、新竹間的短程交通，用路人可以利用台61線作為替代道路；往返桃園及新竹間用路人，則可以台31線及台1線作為國道替代道路。

為因應台61線新竹路段可能的壅塞，第一區養護工程處新竹工務段於4月1日晚間21時起至4月5日21時止在台68線西行南寮交流道禁止左轉台15線南下；另外，台15線竹北路段將分別於4月2日上午7~15時、4月4日及4月5日下午12~20視交通狀況機動禁止左轉，義交於沿線重要路口協助疏導，屆時請用路人遵守指揮依序前進。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於清明連假的4月2日、4月3日0~12時封閉南下匝道，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。