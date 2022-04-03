　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭攝影記者「遭俄軍射殺」　已6記者死於戰地

▲▼烏克蘭攝影記者兼紀錄片製作人李文（Maksim Levin）4月1日被證實死亡。圖為2022年1月6日李文在烏克蘭東部親俄分離主義地區附近抱著一隻貓。（圖／路透）

▲烏克蘭攝影記者李文（Maksim Levin）4月1日被證實死亡。圖為2022年1月6日李文在烏克蘭東部親俄分離主義地區附近抱著一隻貓。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）2日表示，2周多前失蹤的烏克蘭攝影記者、紀錄片製作人李文（Maksim Levin）已被確認死亡，「他是被俄軍用輕武器開了2槍擊斃的。」所屬新聞機構也證實，李文的遺體1日在首都基輔北部一處村莊被人發現。據悉，李文是第6名為報導俄烏戰爭而身亡的記者。

▲▼烏克蘭攝影記者兼紀錄片製作人李文（Maksim Levin）4月1日被證實死亡。圖為2022年1月6日李文在烏克蘭東部親俄分離主義地區附近抱著一隻貓。（圖／路透）

▲李文的遺體1日在基輔北部被人發現。（圖／路透）

根據《衛報》等外媒報導，葉爾馬克發文表示，李文3月13日在基輔州的衝突區失蹤，而遺體則在1日於基輔北部村莊古塔梅茲吉斯卡（Guta Mezhygirska）被人發現。非政府組織「大眾資訊研究所」（Institute of Mass Information）援引檢察署初步調查結果稱，李文遭俄軍擊中「兩槍」而斃命。

據報導，出生於1981年的李文是一名照片影音攝影記者，在烏克蘭新聞網站「LB.ua」工作，自2013年以來長期為路透社提供新聞影像，戰事爆發後他待在古塔梅茲吉斯卡工作，但當地曾遭到猛烈砲擊。死訊傳出後，路透社全球視覺主編John Pullman對此表示深感悲痛。

▲▼長期為路透社提供新聞影像的烏克蘭攝影記者李文（Maksim Levin）在俄烏戰爭中拍下的照片。（圖／路透）

▲▼烏克蘭攝影記者李文在俄烏戰爭中拍下的照片。（圖／路透）

▲▼長期為路透社提供新聞影像的烏克蘭攝影記者李文（Maksim Levin）在俄烏戰爭中拍下的照片。（圖／路透）

李文同時也是一名40歲平凡父親，他留下了妻子與4名孩子獨自離世。生前持續為烏克蘭和國際媒體工作的他，2014年也曾深入烏克蘭東部地區，報導烏克蘭政府軍與親俄分離主義分子間的武裝衝突，當年他曾逃出一處被圍困的城鎮，據悉，那時有數百名烏軍士兵遭到親俄分子殺害。

▲▼長期為路透社提供新聞影像的烏克蘭攝影記者李文（Maksim Levin）在俄烏戰爭中拍下的照片。（圖／路透）

▲李文3月3日拍下基輔博羅江卡（Borodyanka）一處大樓被毀的畫面。（圖／路透）

致力於保護記者自由免受迫害的非政府組織「無國界記者」也在推特上表示，李文是俄羅斯入侵烏克蘭以來，第6名不幸在戰地身亡的記者，「他手無寸鐵，穿著一件寫著媒體（press）的夾克」、「瞄準記者是一種戰爭罪」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／社區多點爆開！　北市府證實：不明感染源增加
快訊／確診又破百例？　陳時中「下午3點」記者會說明
快訊／遊客確診！　墾丁「台灣祭」宣布停辦
快訊／基隆再增1國小學生確診！　50人緊急採檢
大陸本土「單日飆13146例確診」！　創歷史新高
汪小菲驚傳被打濺血！　正妹沾血陪進醫院
姚元浩鬼鬼爆口角「始末曝光」！　庹宗康：極其丟臉
快訊／忠孝SOGO專櫃員工確診！　緊急閉店
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

烏克蘭攝影記者「遭俄軍射殺」　已6記者死於戰地

俄軍空中行動暴增　澤倫斯基：敵軍目標占領頓巴斯及烏南

飛彈沒了？烏克蘭參謀本部爆：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」

俄軍把烏克蘭幼童放坦克車頭做「人肉盾牌」　生還者驚曝過程

國際火線／苦澀的成長：普丁大帝的童年往事　老鼠反撲初領悟

美官員：普丁將在5／9慶祝勝利　屆時烏國雪已融！日期還有這意義

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

烏克蘭城鎮20具平民屍體橫躺！街道全遭炸毀　有人雙手被反綁

烏：烏俄領袖有望直接協商和平草案　最可能地點曝

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

謝欣穎放閃王柏傑「了解彼此」　認了想婚：有共識繼續走下去！

Selina熱戀被爆料「陳嘉樺嘴巴很大」　「男友正臉曝光」反致歉黃子佼

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

《咒》票房破億佛母現身「千萬別掀開紅布」　林敬倫「唯一看過真面目」：很毛很毛...

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

烏克蘭攝影記者「遭俄軍射殺」　已6記者死於戰地

俄軍空中行動暴增　澤倫斯基：敵軍目標占領頓巴斯及烏南

飛彈沒了？烏克蘭參謀本部爆：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」

俄軍把烏克蘭幼童放坦克車頭做「人肉盾牌」　生還者驚曝過程

國際火線／苦澀的成長：普丁大帝的童年往事　老鼠反撲初領悟

美官員：普丁將在5／9慶祝勝利　屆時烏國雪已融！日期還有這意義

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

烏克蘭城鎮20具平民屍體橫躺！街道全遭炸毀　有人雙手被反綁

烏：烏俄領袖有望直接協商和平草案　最可能地點曝

北市不明感染源增加　黃珊珊：社區有「多點爆開」狀況

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

小麥漲價！陳吉仲喊多吃炒飯、飯糰　王世堅傻眼：這還要你教嗎？

三招移除iPhone「股市明牌」垃圾簡訊　「+」開頭來電小心有詐

近5日確診數曝光「已到臨界點」！前台大醫：疫調還跟得上嗎？

鋼鐵廠外包工人換螺栓墜9米摔死　業者疏失和解獲緩刑

網爆「快篩陽性還衝阿妹演唱會」！嗨完才去醫院　粉絲急tag陳時中求救

突開車門害國三單車少年遭輾斃！貨車司機獲家屬原諒　判決出爐

快訊／北部1遊客確診　墾丁「台灣祭」停辦！收到簡訊快去篩

林書豪命中率破7成盡力了　轟23分北京季後賽仍惜敗

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

國際熱門新聞

烏克蘭小鎮20具屍體躺街！有人雙手被反綁

氣象主播驚覺龍捲風「撲向自己家」秒call兒子

男脖子被怪魚刺穿爆血　畫面曝光

屍體藏詭雷　俄軍撤退狂埋地雷

俄媒：普丁恐有隱疾　泡鹿茸浴血養生

烏：烏俄領袖有望直接協商和平草案

普丁與哈薩克協議使烏克蘭成中立國

車諾比核電廠　再升起烏克蘭國旗

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

美官員：普丁將在5/9慶祝勝利　屆時烏國雪已融

烏軍發射星光飛彈擊落俄機　影片曝光

俄軍把幼童放坦克車頭當肉盾　生還者驚曝過程

歐中峰會登場　歐盟罕見關切台海情勢

俄精銳空降部隊40人陣亡！BBC核實成員名單

更多熱門

相關新聞

飛彈沒了？烏軍爆：俄飛彈、空襲強度「明顯下降」

飛彈沒了？烏軍爆：俄飛彈、空襲強度「明顯下降」

烏克蘭武裝部隊參謀本部2日表示，俄羅雖持續針對軍事目標與民用設施進行系統性的導彈攻擊與空襲，但飛彈攻擊的強度出現明顯下降，而部分俄軍也在撤軍，不過卻在移動路線與個別定點埋設地雷。

俄軍把幼童放坦克車頭當肉盾　生還者驚曝過程

俄軍把幼童放坦克車頭當肉盾　生還者驚曝過程

美官員：普丁將在5/9慶祝勝利　屆時烏國雪已融

美官員：普丁將在5/9慶祝勝利　屆時烏國雪已融

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

烏克蘭小鎮20具屍體躺街！有人雙手被反綁

烏克蘭小鎮20具屍體躺街！有人雙手被反綁

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭記者攝影記者擊斃身亡俄烏

讀者迴響

熱門新聞

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

外送員聽到巨響！男墜樓壓爛機車慘死

遭瘋傳露點走光　郭雪芙曬照「學習與身體相處」

女師戀上工程師　籌備婚禮聽他嗆母閉嘴

快訊／今晨10.8℃！10縣市大雨　防10級強風

她頭暈+頭痛超過20年！醫教一招：兩週內全好

媽神運用麥當勞雞塊盒　「飲料永遠不會翻」

上億房產給子女　忽略一件事竟淪法拍

本土若超過這數字　醫喊「當然該封了」

忽必烈健身館突關閉　館長怒「拿千萬演戲」

即／台灣東南部海域規模4.5地震　深度17公里極淺層

被汪小菲狂罵「小S爆無預警請辭節目」！突認心累

張哲瀚遭大陸封殺半年「突回歸IG發文」！粉絲痛哭

住飯店先敲門「通知鬼神」？內行揭真實用途

彰化路邊停車遭趕！他看冷氣裝門前傻眼

更多

最夯影音

更多
前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王
車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面