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普丁2年內恐下台！　專家：俄菁英層不爽成「制裁目標」將政變

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁堅持攻打烏克蘭，逐漸引發菁英層不滿。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁原本只打算花短短幾天就將烏克蘭攻下，沒想到卻遭遇烏軍的頑強抵抗，以至於發動軍事進攻至今已經快滿40天，依舊陷入苦戰。俄羅斯也因進攻行為被國際制裁，導致人民生活受到影響，而寡頭們更是因為財產凍結首當其衝。有國際情報分析機構就指出，如果制裁行動並未好轉，普丁的親信可能在2年內發動政變，迫使他下台。

根據《太陽報》報導，專業情報分析機構「蜻蜓（Dragonfly）」的專家透露，如果西方國家持續加強對於俄羅斯的制裁強度，那麼在未來2年內，普丁很有可能就會被逼迫下台。蜻蜓曾準確預測了俄羅斯將入侵烏克蘭。

分析指出，普丁的危機將會來自俄羅斯政府高層，而非全國的大規模起義。事實上，普丁周遭的維安強度極高，想要暗殺他，基本上很難成功。相反地，普丁的命運將掌握在他的親信手上。俄國的核心掌權人士，也就是普丁的親信們是由軍方、安全部門以及商界人士所組成，他們大多有錢有權，同時也是國際制裁鎖定的對象。

這些親信是普丁唯一信任的人，他們衷心地替普丁出謀劃策，然而自俄羅斯揮兵攻打烏克蘭後，他們的個人資產遭到國外凍結、被禁止出國、權力受到威脅，種種制裁使得原本安穩又富裕的生活出現改變，不滿也油然而生。

分析點名了6名相關人士，分別是俄國對外情報機構負責人納雷什金（Sergei Naryshkin）、國防部長紹伊谷（Sergei Shoigu）、前俄國聯邦安全局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）、俄羅斯安全委員會長帕特魯捨夫（Nikolai Patrushev）、俄羅斯國家技術集團總經理切梅佐夫（Sergei Chemezov）以及俄羅斯石油公司負責人謝欽（Igor Sechin）。

其中，切梅佐夫一艘價值1.4億英鎊（約新台幣52.6億元）的船與謝欽一艘價值4.58億英鎊（約新台幣172.2億元）的遊艇，日前才因制裁在西班牙遭到扣押。如今全球發起的制裁行動來到前所未有的強度，未來更有可能持續加強。

分析指出，一旦普丁無法繼續維持這些人的人身安全以及經濟保障，恐怕將陷入危機。普丁與這些親信們之間存在一種互惠模式，他從這些人身上獲取利益與權力，但同時也必須提供對方好處，例如去黑海度假、把孩子送往國外接受高級教育等，然而現在受到制裁影響，普丁已經無法再提供這些「好處」。

戰爭如果繼續拖延，西方加強制裁，俄羅斯甚至有可能陷入金融危機，屆時將會嚴重動搖俄羅斯寡頭們的信心，甚至企圖發起政變，推翻普丁。

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