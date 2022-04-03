烏克蘭280人亂葬崗全遭行刑式射殺　俄軍坦克「掛兒童當肉盾」

▲烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進亂葬崗。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯部隊逐漸撤出烏克蘭北部，烏克蘭重新掌控整個基輔地區。然而，首都西北方30公里外的城鎮布查（Bucha）在俄軍撤走後留下滿地橫屍，當局表示，所有死者被從後腦勺「行刑式」槍殺，至少有280具屍體下葬在一處集體墳場。倖存者更指控，俄軍在撤離時把兒童當作「肉盾」，放在坦克前方，以免遭到攻擊。

根據《衛報》、BBC等報導，俄軍從基輔周圍迅速撤退，烏克蘭軍隊重新掌控西北郊外的城鎮布查。法新社的攝影記者3日在布查目睹至少20具屍體，其中16具就橫躺在人行道或路邊，3具在馬路中央，還有1具遺留在被炸毀的房子裡。有1具男性遺體雙手被用白布綁在背後，還有遺體倒在腳踏車旁，似是騎車時遇害。

布查市長阿納托利（Anatoly Fedoruk）表示，鎮上到處屍體橫陳，所有死者都是從後腦勺被槍殺，至少280人被埋葬在同一處亂葬崗。報導指出，街道上的遺體都穿著牛仔褲、運動鞋等平民服裝，蒼白如蠟的臉部顯示他們可能已陳屍多日，部分屍體上綁著白色繃帶，則是生前為了聲明身上並無攜帶武器的標誌。另外，有倖存者目擊俄軍抓兒童當人質，將他們放在坦克前面作為「人肉盾牌」。

▲布查當局發現280名死者遭埋葬。

報導表示，基輔以北160公里城市切爾尼戈夫（Chernihiv）先前遭俄軍圍困時也出現這種「肉盾」的殘忍場面。附近的新比基夫村（Novyi Bykiv）有人看見俄軍在撤離或重整部隊時強擄當地兒童，有的放在坦克或軍車前方，為的就是避免烏軍朝戰車開火，將孩子們挾持當人質也能確保當地居民不會向烏軍密報他們的確切位置。

烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmila Denisova）表示，在蘇梅、基輔、切爾尼戈夫、札波羅結等多地都出現拿兒童掩護砲火、當人質的案例。而正在收集相關指控的烏克蘭檢察總長表示，布查也有民眾目睹這類情況。他指出，俄軍入侵以來有至少412名兒童傷亡，其中158人死亡。

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