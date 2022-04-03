和平將至？俄「口頭同意」烏方提案　普丁料在土耳其見澤倫斯基

▲普丁與澤倫斯基的會晤「很有可能」會在土耳其進行。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞透露，莫斯科當局已「口頭」同意烏克蘭的關鍵提案，讓烏俄的止戰和談進展順利，但是雙方在克里米亞問題上仍存在分歧。阿拉哈米亞還透露，烏方目前已重新控制整個基輔地區，而兩國領導人「最有可能」在土耳其會晤。

綜合外媒報導，阿拉哈米亞（David Arakhamia）接受烏克蘭電視台採訪時表示，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普丁的會晤，「很有可能」會在土耳其進行，「雖然俄方尚未給出正式書面確認，但他們已『口頭』接受了烏克蘭的大部分提案」。

▲阿拉哈米亞透露，俄羅斯已口頭同意烏克蘭的關鍵提案。（圖／路透）

阿拉哈米亞補充，儘管烏俄仍未在2014年遭俄國吞併的克里米亞（Crimea）議題上達成共識，但俄方同意烏克蘭的關鍵提案，將有望推進止戰和談；目前烏俄新一輪的談判「日期或地點不明，但我們認為最有可能的舉辦地點是安卡拉（Ankara）或伊斯坦堡（Istanbul）」。

阿拉哈米亞也指出，由於克里姆林宮堅持烏克蘭必須採取中立地位，因此烏俄雙方已同意，烏克蘭就此舉辦公投「將會是擺脫此情勢的唯一途徑」。他坦言，若烏克蘭人在公投中反對國家的中立地位，「那我們要不是恢復戰爭狀態，就是再展開新談判。」

這一消息傳出之際，烏克蘭當局聲稱，他們如今已重新掌控整個基輔地區。而烏克蘭外交部也宣稱，自入侵開始以來，俄軍已有約1.8萬名士兵戰死，大大超越了北約所估計的7000至1.5萬人。