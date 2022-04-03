清明節威力彩飆5.8億！　「4生肖、4星座」中獎運超旺

▲威力彩上看5.8億，周一開獎。（圖／記者陳依旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩連槓13期，頭獎累積金額至少5.8億！對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名「4星座、４生肖」財運旺，並且還透露入手彩券的3個關鍵時辰，建議可以趁這個機會試試手氣，有機會抱回大獎，趕快來看看自己上榜沒？

第四名水瓶座

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4月4日火星與土星在水瓶元辰宮，所以水瓶座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。火星也代表熱，建議下注前可以喝杯熱水再下注，能提高中獎率。

第三名雙子座

4月4日雙子座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替雙子座帶來意外之 財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第二名牡羊座

4月4日太陽照亮命宮，水星盤旋元辰位讓牡羊座的運勢有財水噴發的勢態。再加上凱龍星移入本命宮，凱龍代表財氣，小孟老師建議牡羊座在下注前可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第一名射手座

射手座因為有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生，此外水星也為財水，下注前建議觀想海水，能讓財水湧現。另外4月4日倘若有下雨的話，雨水越大對射手座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

今日開運生肖：

虎、猴、龍、馬

今日開財運方位：

正西方

建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上07：00-09：00

中午11：00-13：00

晚上19：00-20：00