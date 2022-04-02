17歲爆富！巨乳妹狂中大獎「下場超慘」　喊告彩券公司：毀我人生

▲ 帕克中獎後過著奢華的生活。（圖／翻攝自IG／@janeparkx）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名爆乳網紅似乎命帶偏財，17歲那年就中了樂透頭獎，抱回百萬英鎊（約新台幣3762萬元），最近更是只花5英鎊（約新台幣188元）就中了1.4萬英鎊（約新台幣52.7萬元），成為人人稱羨的對象。但她也揭露中獎帶來的痛苦，令她生活空虛，簡直毀了她的人生，不排除向彩券公司提告。

根據《太陽報》，來自愛丁堡的女子帕克（Jane Park）2013年成為「歐洲百萬樂透」（EuroMillions）最年輕頭獎得主，贏得100萬英鎊獎金。但她的好運不僅止於此，3月又在切爾滕納姆賽馬節（Cheltenham Festival）上以281比1的賠率連贏3次。其實她對賽馬完全是門外漢，甚至根本沒看比賽，看到帳戶餘額才發現自己贏錢，接著又用比賽中贏來的5英鎊免費賭注贏得70英鎊（約新台幣2633元）。

贏得百萬頭獎以前，帕克是個時薪8英鎊（約新台幣300元）的臨時工，和母親琳達（Linda）住在一間租來的2房小公寓，中獎後馬上辭去工作，到馬達加斯加度假2個月，買了一隻吉娃娃、二棟房子、汽車和一堆名牌，但也坦承這筆橫財「令她痛苦」。

現居杜拜的帕克說明，「我體會到生活有多容易失控，我能感覺到這正在發生，中樂透讓我痛苦」，甚至打算控告國家彩券營運業者Camelot，因為她有時總覺得「中樂透毀了我的人生」。

除了生活空虛以外，帕克也坦承，近期曾到巴西動豐臀手術，沒想到手術失敗，差點死於敗血症。她還因酒駕被吊銷執照18個月，因為她當時的車速是法定速限的3倍。

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