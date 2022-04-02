▲新北市圖五股分館重新啟用，打造「小清新」文青圖書館。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館五股分館在兒童節前夕，以時下最夯的莫蘭迪風，打造「小清新」文青圖書館，於今（2日）重新與大家見面。優雅的莫蘭迪綠搭配木質調的閱讀空間，營造清新舒適的自然風，希望讓大家都能放鬆心情，輕鬆自在的享受心靈有氧閱讀。

侯友宜表示，五股分館從1995年設置，迄今已有25年歷史，為符合新時代閱讀需求，新北市府近年致力打造城市閱讀空間，五股分館更是本市首座結合在地重要文化資產「五股守讓堂」的圖書館，希望孩子培養閱讀習慣，也能了解在地人文歷史，深化與地方連結。

▲五股分館從1995年設置，迄今已有25年歷史。

市府近年積極推動圖書館新美學，除了持續擴增林口西林閱覽室、淡海小書房、五股守讓堂等服務據點，更為樹林分館、新店分館、瑞芳分館、以及五股分館等老舊圖書館進行空間活化。

侯友宜說，這三年來分別新建5間、改造25間圖書分館，今年也將新建1間圖書分館，並針對轄內10間圖書分館進行空間活化改造，盼讓新北各地文化歷史與圖書館結合，為新北的圖書館挹注新生命。

文化局表示，五股圖書分館揮別以往陳舊昏暗的束縛感，以寬敞明亮的空間設計，搖身一變成「小清新」圖書館，以莫蘭迪綠搭配木質書櫃，打造文青感的裝修風格，規劃專屬閱讀區塊，位於4樓的開架書庫區，更以輕工業風打造書牆迷宮，增添讀者瀏覽找書時的趣味。

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