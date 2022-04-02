兒童節連假去何處　宜蘭綠博新北館免費DIY體驗

▲兒童節連假去何處，綠博新北館免費DIY體驗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府參加「2022宜蘭綠色博覽會」，自3月26日至5月8日於宜蘭縣冬山河生態綠舟策劃新北物產館，也推出好禮大方送活動，民眾完成現場體驗，可獲取扭蛋代幣及電子證書，現場即可參加抽獎，另於綠博展期後續將推出線上抽獎。

今年度新北市政府以「活力新北・健康山海」為主軸，且以童話為元素，規劃六大特色展區，並結合智能科技，展示奇幻新北山海世界。除免費參觀新北物產館和「毛寶貝智能認養體驗」、「萬里蟹抓大放小體感遊戲」等互動遊戲外，新北市政府因應兒童節連假，也推出好禮大方送活動。

▲今年度新北市政府以「活力新北・健康山海」為主軸。

民眾現場體驗三個關卡，可獲取扭蛋代幣及電子證書，現場即可抽獎，獎項有：文山農場免費入場券、萬里蟹聯名防疫組合包、毛寶貝專用狗(GO)平安符等多種好禮。另請民眾追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」後續將推出線上抽獎，有農產品驚喜包和文山農場免費入場券等獎品。

另因應兒童節連假，新北市加碼推出免費限量DIY體驗活動-「LED拼貼風景畫」，邀請農業創生團隊，帶領民眾使用剪下的色紙圖樣及其他裝飾元素，黏貼於物品上，並於每一層使用清漆覆蓋的「蝶古巴特」方式製作。採現場報名制，且一日限定4場，每場限定10人。

農業局長李玟表示，因近期疫情升溫，主辦單位與新北市政府已於3月31日完成展館及園區全面消毒，安排專人協助民眾落實實名制、酒精消毒與戴口罩等防疫措施，加強消毒民眾常接觸的設備與地方，如VR設備、自動販賣機等，讓民眾安心使用。

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