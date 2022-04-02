▲北海岸時尚藝術季登場，打造科技實境AR時尚漁港。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

「北海岸時尚藝術季」今年邁入第3屆，新北市政府於3月31日上午舉行宣傳記者會表示，從4月1日起至5月底在兩漁港設置擴增實境AR走秀，在漁港就可以身歷其境，感受服裝秀的魅力；搭配淡水魚市及富基魚市的優惠活動，讓民眾享受更加多元的漁港藝術饗宴。

農業局表示，本年度服裝主秀4月23日在淡水漁人碼頭舉行，由享有「針織女王」美譽的設計師潘怡良主導策展，邀請國際名模王思偉率領伊林專業模特兒展演潘怡良設計師專為「北海岸時尚藝術季」所設計的一系列服飾，並邀請多次參加倫敦及紐約時裝週的新銳設計師高元龍及詹宗佑展出其作品。

為提供青年學子展示自身才華舞台，輔仁大學織品學院學生之畢業作品，不僅在4月23日當晚由伊林模特兒走秀展出，4月30日至5月29日首創在富基漁港舉行「輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」，並於開幕當日邀請街舞舞團及輔大音樂系樂團演出。

農業局指出，為應用擴增實境AR技術，從4月1日起至5月31日在富基漁港突堤碼頭及淡水漁人碼頭情人橋，設置擴增實境AR走秀QR-Code，民眾掃描QR-Code後，就可以透過手機看到穿著「針織女王」潘怡良設計服飾的模特兒漫步於漁港實境中。

農業局長李玟表示，富基漁港及淡水漁人碼頭是北海岸知名的旅遊景點，有浪漫的夕陽及美味的各式海鮮，兼具休閒、觀光及漁業的多元化功能，「北海岸時尚藝術季」活動期間適逢兒童節及母親節，歡迎前來感受時尚漁港氛圍，並享受新鮮的海鮮美食。

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