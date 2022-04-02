三峽某國小師「Ct值13」傳2師16生　侯友宜急令3校停課10天

記者蘇晏男／新北報導

新北市昨新增一名確診者（案23396），因足跡與樹林某科技廠案重疊染疫，並傳染給男友（案23395），不料新北市長侯友宜今（2日）再指案23396也傳染給妹妹（案23606），其妹在三峽某國小當科任老師，並指導鄰近其他學校的運動團隊，造成橫跨3校，共2名老師與16名國小生無症狀確診，目前全校停課10天。

侯友宜2日下午召開新北市防疫記者會，期間他特別說明案23396個案關係。他指出，案23396是樹林某科技廠案的衍生個案，是1名女性超商店員，因為她跟科技廠足跡重疊而感染，3月31日被匡列採陽後，其男友案23395也確診，兩人都無症狀。

▲案23396個案關係圖。（圖／新北市政府提供）

侯友宜再指，女店員的同住家人中，其妹妹也被傳染，該案是三峽某國小的科任老師，在4月1日確診，Ct值13。後來市府括列大框採檢該國小，結果今天初步有18人確診，都是跟案23606教學的班級及接觸者有關。此外，案23606也指導鄰近其他學校的運動團隊，造成目前橫跨3校，共2名老師、16名學生確診，且都是無症狀。

侯友宜表示，目前除擴大匡列外，還有部分採檢未出來，而3所學校已經清消完畢，並全校停課10天，採線上教學。

▼新北三峽3國小停課10天。（圖／新北市政府提供）