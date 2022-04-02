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快訊／和平醫院護理師確診！　與新北確診者健身房足跡重疊染疫

▲▼全國新冠肺炎疫情維持三級警戒，北市府持續執行「市場專案」相關措施，圖為台北市和平醫院篩檢站,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,檢疫亭,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,採檢,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增404例COVID-19確定病例，分別為160例本土個案、244例境外移入。其中，台北市部分新增18例本土個案，北市衛生局證實，和平醫院有一名專責病房護理師（案23987）確診，Ct值27；根據疫調，該案曾與新北市公布確診者所涉健身房足跡重疊，目前持續疫調中。

衛生局表示，案23987為30多歲女性，於台北市中正區某醫院專責病房擔任護理師，3月28日例行性採檢為陰性，4月1日有輕咳、喉嚨痛症狀，自行至醫院採檢，PCR陽性確診，Ct值27。

衛生局指出，該名護理師曾與新北市公布確診者所涉健身房足跡重疊，惟仍需進一步釐清其感染源。該醫院匡列居家隔離4人，連同同病房工作人員29人採檢結果皆為陰性。

衛生局說明，4月2日新增本土病例及外縣市確診病例於臺北市公共場域足跡，經疫調後合計匡列居家隔離263人，另擴大採檢104人，採檢結果尚在檢驗中。

衛生局提醒，近期國內仍有不明感染源及本土群聚事件，清明連假期間，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，再儘速就醫或前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家社區採檢站採檢。

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