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本土破百例成常態？　柯文哲：小case！沒什麼了不起

▲台北市長柯文哲出席原樂好市-原民主題選品店開幕慶活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席原樂好市-原民主題選品店開幕慶活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

由於近來邊境防疫管制鬆綁，境外移入個案增加的情況下，本土個案也屢創今年新高。對此，台北市長柯文哲認為，中央的防疫戰略要清楚，「不可能每天入境200個甚至以後300個，還要求台灣本土境內清零，這是戰略矛盾」；柯也說，每天破百例也沒什麼了不起，那還是小case，幾百例對台灣哪有什麼影響？

柯文哲表示，去年疫情剛爆發的時候，做為台北市長有時候還會比較今天台北幾個、新北幾個，看看基隆幾個，其實後來想通了，台灣真的是同島一命，高鐵根本就是台灣一日生活圈，「這次我從台中的案例，一個台中從基隆台北，哇，到金門都有」。

柯文哲說，發生在每個縣市幾案不重要，全台灣加起來，剛才看一下數據，好像入境就244例、本土160例，還是一樣，中央還是戰略要清楚，過去2、3個禮拜，好像入境沒有少於100例，發現後也不是原機遣返，還是留在台灣。

柯文哲指出，擺在醫院還有可能說破口小一點，擺在防疫旅館很困難，為什麼？醫療還是專業，不是醫療專業人員要完全隔離，我只能說盡量，要100%很難。

「後來發現在過去一個月中，發生在入境防疫旅館內的感染有幾起。」柯文哲說，雖然每次都可以找出這裡錯、那裡錯，但他非常清楚，沒有一場戰爭是用防守打贏，如果邊境每天要進來超過100例，「那就要有決心，疫情在台灣本土內部慢慢會散開」。

柯文哲指出，不可能每天入境200個甚至以後300個，還要求台灣本土境內清零，這是戰略矛盾。如果台灣做為一個國家打算要開放邊境，那就要有心理準備，在本土內的感染到底要維持多少，是大家可以接受的？戰略清楚就可以應付，不要重蹈香港的覆轍，戰略跟戰術矛盾，這個中央政府要想清楚。

柯文哲認為，每天破百例也沒什麼了不起，南韓一天就40萬，而且連續超過一個禮拜，一個禮拜就超過200萬，而且已經一段時間。「所以每天幾百例，我就明白告訴你，那還是小case，幾百例對台灣哪有什麼影響？南韓倒現在總人口5000萬就超過1200萬感染了。」

最後，柯文哲也呼籲中央，不要發明新名詞，政府就不要拐彎抹角，你想怎麼做講清楚，大家就心裡有準備就應付。每天在發明新名詞，通常新名詞出來後還要問SOP是什麼？實際內容是什麼？與其在政治上搞新名詞，不如就講清楚新台灣模式是怎樣，你把內容講清楚，「不然你有標題沒內容，誰曉得你在講什麼？」

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