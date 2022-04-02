幻象2000天安特檢落幕昨復飛　蔡英文視導：我們國軍定能保家衛國

記者蘇晏男／台北報導

空軍二聯隊一架幻象2000-5戰機上月墜海，飛官黃重凱逃生獲救，國防部下令天安特檢2周，於昨（1日）復飛。總統蔡英文當天特地南下空軍新竹基地視導，並慰問黃重凱。蔡英文表示，戰備訓練不僅是要讓國人安心，更是要讓世界看見我們守護國家的決心。

蔡英文1日下午前往新竹空軍基地視導空軍二聯隊。抵達後，她先聽取行程簡報及求生裝備介紹，隨後慰勉修護人員，了解「發動機油門角度」、「發動機滑油管路」檢查概況，並親自頒發加菜金，感謝所有空軍弟兄姊妹戰備訓練的辛勞。期間，蔡英文也特別慰問飛官黃重凱中校，表達關心之意。

▲蔡英文慰問黃重凱。（圖／翻攝自總統府Flickr）

蔡英文致詞時表示，黃重凱在執行戰備訓練任務的時候，發現戰機有異狀，但是他臨危不亂，堅持到戰機失去動力才彈射跳傘，並且在救援單位的努力下，迅速獲救；從黃的表現，也可以看出，大家平時精實訓練的成果，當執行任務遇到狀況，就能做出適當的判斷和處置。

蔡英文也說，她知道，面對當前的國際情勢，以及威權擴張，大家的任務都非常繁重，但是要告訴各位，這些戰備訓練，不僅是要讓國人安心，更是要讓世界看見，我們守護國家的決心。「我也有信心，在大家的勤訓精練下，不論是山之巔、海之濱，我們中華民國國軍，一定都能保家衛國。」

▼蔡英文1日視導空軍二聯隊。（圖／翻攝自總統府Flickr）